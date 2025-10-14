নতুন পরিচয়ে তাসনিয়া ফারিণ

বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। ছোট পর্দা থেকে ওটিটি, আর সেখান থেকে বড় পর্দায় পা রেখে ইতোমধ্যেই দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন এই শিল্পী। সম্প্রতি ঢালিউডে ‘ইনসাফ’ দিয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি নিজস্ব স্বাক্ষর রেখে এবার প্রযোজক হিসেবে নতুন পরিচয়ে হাজির হচ্ছেন তাসনিয়া ফারিণ।
সম্প্রতি ফেসবুকে দেয়া এক পোস্টে ফারিণ জানান, তিনি একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনা করছেন। পোস্টে তিনি নেটিজেনদের কাছে পরামর্শ চান, তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম কী হতে পারে। মন্তব্যের ঘরে দর্শক-ভক্তরা নানা সৃজনশীল নামের প্রস্তাব করেছেন।
ফারিণ বলেন, ‘আমি নিজের মতো কিছু কাজ করতে চাই। সেই ভাবনা থেকেই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করার পরিকল্পনা করছি।’
জানা যায়, প্রযোজনার প্রথম কাজ হিসেবে আসছে একটি মিউজিক ভিডিও, যেখানে থাকছে ফারিণের কণ্ঠের গান। গানটি প্রকাশ পাবে এ বছরের শেষ দিকে। নতুন গানেও ফারিণের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন ইমরান মাহমুদুল। ইতোমধ্যে মিউজিক ভিডিওর শুটিং শেষ হয়েছে।
গানের শিরোনাম, গীতিকার ও ভিডিও নির্দেশকের নাম আপাতত গোপন রেখেছেন ফারিণ। তাঁর ভাষায়, ‘গানটি খুব সুন্দর হয়েছে। আগেরটির মতো এটিও শ্রোতাদের ভালো লাগবে বলে আমি আশাবাদী।’
নতুন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও নিজের গাওয়া গানের মধ্য দিয়ে তাসনিয়া ফারিণের এই নতুন অধ্যায় যেন তাঁর শিল্পীসত্তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে– এটাই এখন ভক্তদের প্রত্যাশা।
উল্লেখ্য, গত বছর ইত্যাদি’তে প্রচারিত ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ গানটি দিয়ে গায়িকা হিসেবেও পরিচিতি পান ফারিণ। কবির বকুলের কথায় ও ইমরান মাহমুদুলের সুর-সংগীতে গানটি দর্শক-শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়ায়।
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে ভবিষ্যতে নাটক বা সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কিনা জানতে চাইলে ফারিণ বলেন, ‘এখনও এত দূর ভাবিনি। মিউজিক ভিডিও দিয়েই শুরু হচ্ছে পথচলা। তবে যেহেতু প্রতিষ্ঠান শুরু করছি, নিয়মিত কাজ করার ইচ্ছা আছে।’
সাম্প্রতিক সময়ে অভিনয়ে কিছুটা বিরতি নিলেও ফারিণ বলেন, ‘সব প্রজেক্ট না করে আমি বেছে কাজ করতে চাই। দর্শকদের মানসম্মত কিছু উপহার দেওয়ার জন্যই সময় নিচ্ছি। আশা করছি, খুব শিগগিরই নতুন একটি খবর দিতে পারব।’