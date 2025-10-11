মার্কেটে তুফান তুলে দিয়েছে Samsung Galaxy M17 5G

Samsung launches Galaxy M17 5G ভারতের স্মার্টফোন বাজারে স্যামসাং এক নতুন ধাক্কা দিয়েছে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর ২০২৫) কোম্পানি তাদের M সিরিজের বাজেট ফোন Galaxy M17 5G ভারতের ক্রেতাদের জন্য উন্মুক্ত করেছে। Galaxy M17 5G-কে বলা হচ্ছে Galaxy M16 5G-এর উত্তরসূরি, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্বলিত নতুন ফিচার যেমন Circle to Search এবং Gemini Live-এর সঙ্গে বাজারে এসেছে।
কী জানাচ্ছে স্যামসাং
স্যামসাং জানিয়েছে, Galaxy M17 5G-তে থাকবে ৬ বছরের অপারেটিং সিস্টেম আপডেট এবং ৬ বছরের সিকিউরিটি আপডেট, যা দীর্ঘমেয়াদে ফোন ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বড় সুবিধা হিসেবে ধরা হচ্ছে। এছাড়া, ফোনটি IP54 রেটিং-এর সঙ্গে আসে, অর্থাৎ এটি ধুলো এবং পানির স্প্ল্যাশ প্রতিরোধে সক্ষম।
ডিজাইন ও ডিসপ্লে দিক থেকে Galaxy M17 5G-তে রয়েছে ৬.৭ ইঞ্চি FHD+ Super AMOLED ডিসপ্লে, যার পিক ব্রাইটনেস ১,১০০ নিট। ফোনটিরব্যাক প্যানেলকে রক্ষা করছে Corning Gorilla Glass Victus, যা দৈনন্দিন ব্যবহারে স্ক্র্যাচ ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।
শক্তিশালী পারফরম্যান্স নিশ্চিত করতে Galaxy M17 5G-তে ব্যবহার করা হয়েছে ৬nm-ভিত্তিক Exynos 1330 প্রসেসর, যা ৪GB, ৬GB এবং ৮GB RAM বিকল্পের সঙ্গে আসে। স্টোরেজ হিসেবে ফোনে ১২৮ GB অন্তর্ভুক্ত আছে।
ব্যাটারি ও চার্জিং
Galaxy M17 5G-তে রয়েছে ৫,০০০ mAh ব্যাটারি, যা ২৫W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে। এর মানে, ব্যবহারকারীরা কম সময়ে ব্যাটারি পূর্ণ করে দীর্ঘ সময় ফোন ব্যবহার করতে পারবেন।
ক্যামেরা পারফরম্যান্স
Galaxy M17 5G-তে রয়েছে ৫০ MP মূল ক্যামেরা (OIS সমেত), ৫ MP আলট্রা ওয়াইড লেন্স এবং ২ MP ম্যাক্রো লেন্স, যা ছবি ও ভিডিওতে উন্নত মানের রেজুলেশন দেয়। সেলফি ও ভিডিও কলের জন্য ফোনে রয়েছে ১৩ MP ফ্রন্ট ক্যামেরা।
সফটওয়্যার ও বিশেষ ফিচার
Galaxy M17 5G Android 15 এবং One UI 7-এর সঙ্গে চলে। ফোনটিতে On-device Voice Mail ফিচার রয়েছে, যা কল না পাওয়া অবস্থায় মেসেজ নেওয়ার সুবিধা দেয়। এছাড়া Samsung Knox Vault এবং Voice Focus ফিচারের মাধ্যমে নিরাপত্তা ও কলের মান আরও উন্নত করা হয়েছে।
মূল্য এবং বিক্রয়
Galaxy M17 5G-এর দাম শুরু হচ্ছে ৪GB/১২৮GB ভ্যারিয়েন্টে ১২,৪৯৯ টাকা, ৬GB/১২৮GB, ১৩,৯৯৯ টাকা, এবং ৮GB/১২৮GB ১৫,৪৯৯ টাকা। ফোনটি পাওয়া যাবে Moonlight Silver ও Sapphire Black রঙে। বিক্রি শুরু হবে ১৩ অক্টোবর থেকে Amazon, Samsung ওয়েবসাইট এবং নির্বাচিত রিটেইল স্টোরে।
সংক্ষেপে বলা যায়, Galaxy M17 5G বাজেট স্মার্টফোন প্রেমীদের জন্য একটি শক্তিশালী বিকল্প, যেখানে দীর্ঘমেয়াদী সফটওয়্যার সাপোর্ট, উন্নত ক্যামেরা ফিচার, বড় ব্যাটারি এবং শক্তিশালী প্রসেসরের সমন্বয় করা হয়েছে। এই ফোনটি বাজারে অন্যান্য বাজেট ফোনের সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং ব্যবহারকারীদের দারুণ অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম হবে।