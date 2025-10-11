পিঁয়াজ ছাড়া মাংসের কালিয়া

এবার পিঁয়াজ ছাড়াই তৈরি করুন মাংসের কালিয়া। খেতেও দারুণ, রাঁধতেও সহজ। সময়ও লাগবে কম। এই রান্না খেলে আপনার ভাইফোঁটা কিন্তু একেবারেই জমে যাবে।
অনেকেই মনে করেন পাঠার মাংস মানেই পিঁয়াজের ব্যবহার। কিন্তু মা-ঠাকুমারা এমন একটি মাংসের পদ করতেন, যেখানে পেঁয়াজের ব্যবহার একদমই হত না। পেঁয়াজ না দেওয়ায় স্বাদ কিন্তু একেবারেই কমত না।
যা যা লাগবে
খাসির মাংস ৫০০ গ্রাম, আলু ৪টি বড়ো, টক দই ৫০ গ্রাম, হলুদ ৪ চা চামচ, ধনে ৬ চা চামচ, জিরেবাটা ৬ চা চামচ, পোস্তবাটা ৮ চা চামচ, সরষেবাটা ৪ চা চামচ, নুন পরিমাণ মতো, এলাচ ২টি, লবঙ্গ ২ টুকরো, দারচিনি একসঙ্গে মিহি করে রাখা, ৩টি গোটা তেজপাতা, বাদামতেল ১ কাপ।
এভাবে তৈরি করুন
আগে থেকে মাংস ধুয়ে জল ঝরিয়ে এক বড়ো চামচ তেল হলুদ আর টকদই মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। ২ চামচ বাদামতেল তুলে রেখে ডেকচি করে মাঝারি আঁচে বাকিটা চড়ান। তেল গরম হলে তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে মাংস ছাড়ুন। ঢাকা দিয়ে মাংস কষুন। এই সময় আঁচটা একটু কমিয়ে দেবেন। জল বেরিয়ে শুকোলে পরে গরমমশলা দিয়ে ভালো করে কষুন।
কষতে কষতেই মাংস নরম হয়ে যায়, এবার নুন দিন। ঝোলের জন্য ২ কাপ গরম জল দিন। ৫-৭ মিনিট ফোটান। অবশ্য মাংস গলে যাবার আগেই নামিয়ে ফেলুন। তারপর একটা হাতায় সেই ২ চামচ বাদাম তেল দিয়ে গরমমশলা বাটা গরম করে মাংসের ঝোলে মিশিয়ে দিন। দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা দিন।
এরপর পর গরম ভাতে সাথে উপভোগ করুন সুস্বাদু পেয়াজ ছাড়া মাংসারে কালিয়া।