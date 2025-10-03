Close Menu
    বাড়িতেই বানান টেস্টি পনির কাবাব

    টেস্টি পনির কাবাব
    রেস্তোরাঁর মেনুতে পনির কাবাব দেখলেই জিভে জল আসে। একটা স্মোকি ফ্লেভার, মশলার পারফেক্ট মিশ্রণ আর বাইরে থেকে ক্রিস্পি, ভেতর থেকে নরম পনিরের সেই স্বাদ—বাঙালি ভোজের আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। যদি ভাবেন এই নিখুঁত কাবাব শুধু রেস্তোরাঁতেই পাওয়া যায়, তবে আপনার ধারণা ভুল।

    এই সহজ রেসিপিটি অনুসরণ করে আপনিও বাড়িতে তৈরি করতে পারেন তেমনই সুস্বাদু পনির টিক্কা বা পনির কাবাব।

    প্রয়োজনীয় উপকরণ

    পনির ২৫০ গ্রাম (বড় কিউব করে কাটা), দই ১/২ কাপ (জল ঝরানো টক দই, অর্থাৎ ঘন দই), বেসন ২ টেবিল চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, ১ চা চামচ (রঙের জন্য), জিরে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ , হলুদ গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, লেবুর রস ১ চা চামচ, কসুরি মেথি ১ চা চামচ (হাতে ঘষে নেবেন), সর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ (গরম করে ঠাণ্ডা করা), নুন স্বাদমতো, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, টমেটো (বড় চৌকো করে কাটা), কাবাব স্টিক – পরিমাণমতো,

    প্রস্তুত প্রণালী

    ম্যারিনেশন করা: একটি বড় বাটিতে জল ঝরানো দই নিন। এতে বেসন, আদা-রসুন বাটা, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলা, লেবুর রস, কসুরি মেথি এবং নুন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট তৈরি করুন।

    তেল মেশানো: তৈরি করা মিশ্রণে গরম করে ঠান্ডা করা সরষের তেল মিশিয়ে দিন। তেল মেশালে মশলার রং উজ্জ্বল হয় এবং পনিরের গায়ে ভালোভাবে লেগে থাকে।

    পনির ও সবজি ম্যারিনেট: এবার বড় করে কাটা পনিরের কিউব এবং কেটে রাখা সবজিগুলো মশলার মিশ্রণে দিয়ে দিন। আলতো হাতে এমনভাবে মেশান যেন প্রতিটি পনির ও সবজির টুকরোর গায়ে ঘন মশলার আবরণ তৈরি হয়। মিশ্রণটি ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ঢেকে ফ্রিজে রেখে দিন।

    কাবাব স্টিক প্রস্তুত: ম্যারিনেট করা পনির ও সবজিগুলিকে একটি কাবাব স্টিকে একে একে গেঁথে নিন। প্রথমে ক্যাপসিকাম, তারপর পনির, এরপর পেঁয়াজ ও টমেটো—এভাবে পর্যায়ক্রমে গেঁথে নিন।

    কাবাব প্রস্তুত (প্যান ফ্রাই পদ্ধতি): একটি নন-স্টিক প্যানে সামান্য তেল বা মাখন ব্রাশ করে গরম করুন। গেঁথে রাখা কাবাব স্টিকগুলো প্যানে রাখুন এবং মাঝারি আঁচে সবদিক উল্টে পাল্টে সোনালী হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। পনিরের উপর হালকা পোড়া দাগ এলে কাবাবের রেস্তোরাঁর মতো smoky টেক্সচার আসবে।

    পরিবেশন: কাবাব সোনালি ও নরম হয়ে গেলে প্লেটে তুলে নিন। উপরে সামান্য চাট মশলা ছড়িয়ে দিয়ে পুদিনা চাটনি এবং পেঁয়াজ রিং-এর সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

