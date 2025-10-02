Close Menu
    শুভ বিজয়া দশমী আজ

    শুভ বিজয়া দশমী
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    শুভ বিজয়া দশমী

    পূজা এবং অঞ্জলীর মাধ্যমে শুরু হলো বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা। আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) শুভ বিজয়া দশমী। এর মাধ্যমে শেষ হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব, এ বছরের দুর্গা পূজার আনুষ্ঠানিকতা।

    এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন মন্দিরে চলছে দেবী বিদায়ের প্রস্তুতি। দশমীর এই দিনে ভক্তদের মনে বিষাদের ছায়া। তারা বলছেন, বিদায়ের দিনে মায়ের কাছে তাদের চাওয়া, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। তারা বলছেন, শঙ্কা উড়িয়ে এবারের পূজা নির্বিঘ্নে পালন করতে পারছেন।

    এবছর দেবী দোলা বা পালকিতে চড়ে মর্ত্যলোক থেকে স্বর্গালোকে গমন করবেন। এর আগে দেবী মহাসপ্তমীর দিনে গজে চড়ে আগমন করেছিলেন।

    হিন্দু ধর্মালম্বীদের শাস্ত্রমতে, আজ রাত ফুরালেই দেবী দুর্গা পিত্রালয় মর্ত্যলোক ত্যাগ করে স্বামীগৃহ কৈলাশ বা দেবালয়ে ফিরে যাবেন।

    বছরান্তে আশ্বিন অথবা কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত জগজ্জননী উমা দেবী পিতৃগৃহে বেড়াতে আসেন। পাঁচ দিনের শারদ উৎসব আজ বিজয়া দশমীতে শেষ হবে।

    সন্ধ্যার পরে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে শেষ হবে এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকতা। তবে ভক্তের শুধু ভক্তি নয়, ভালোবাসাও পেয়েছেন দেবী দুর্গা। তাই মহাতত্ত্বময়ী- মহাশক্তি দেবী কালক্রমে কন্যা স্নেহে পেয়ে আসছেন। বাস্তবেও এর একটি বড় মিল দেখা যায়। পিতৃগৃহে কন্যার আগমনের আনন্দ এবং পিতৃগৃহ থেকে কন্যা বিদায়ের বেদনা বাঙালি গৃহে এক বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে এই দুর্গা পূজায়।

    দশমী তিথি দিবা ৩টা ২৪ মিনিট পর্যন্ত। গতে দিবা ৯টা ৫৭ মিনিটের মধ্যে শরাদীয়া দুর্গা দেবীর বিজয়া দশমী বিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন অনুষ্ঠিত হবে। বিসর্জনের পরে অপরাজিতা পূজা এবং মন্দির প্রাঙ্গণে শান্তি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করা হবে।

