    বাড়ির খুদেকে বানিয়ে দিন এই সুস্বাদু পকোড়া

    রেসিপি
    মুগ ডালের পকোড়া
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    বাইরের ফাস্ট ফুডের মধ্যে চাউমিন খুবই জনপ্রিয়। ছোটরা তো আরও বেশি করে খেতে চায়। প্রায়ই বাইরের মশলাদার চাউমিন-নুডলস খাওয়ার জন্য জেদ করে বাড়ির খুদে। যতই বকাবিক করুন, কোনও লাভ হয় না। সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে দেখলেন চাউমিন খাওয়ার বায়না করছে আপনার বাচ্চা।

    তখন বাইরে থেকে রোল-চাউমিন না এনে, বরং মুগ ডালের পকোড়া বানিয়ে দিন। আর বায়না করবে না বাচ্চারা। এটি খেতেও সুস্বাদু এবং বানাতেও সহজ।

    কীভাবে বানাবেন মুগ ডালের পকোড়া-

    • মুগ ডাল- ২ কাপ
    • পেঁয়াজ- বড় ২টি কুচানো
    • কাঁচা লঙ্কা- ৪-৫টা
    • টমেটো- ১টা
    • ধনে পাতা ১ কাপ কুচানো
    • গোটা জিরে- ৩ চা চামচ
    • ধনে গুঁড়ো- এক চিমটে
    • গোলমরিচ- হাফ চামচ
    • লঙ্কা গুঁড়ো- ১ চা চামচ
    • পাতিলেবু- ১টা
    • বেসন- ৩ চা চামচ
    • গরম মশলা গুঁড়ো- ১ চা চামচ
    • হলুদ গুঁড়ো- আধ চামচ
    • স্বাদ অনুযায়ী নুন
    • সাদা তেল

    প্রণালী

    ভাল করে ধুয়ে নিন মুগ ডাল ভিজিয়ে রাখুন। প্যানে জিরে এবং তিল একসঙ্গে তেল ছাড়া ভাজুন এবং ঠান্ডা করে গুঁড়ো করে নিন। ভেজানো মুগ ডাল মিক্সিতে পিষে নিন। একটা বড় বাটিতে বাটা ডালের সঙ্গে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ভাজা জিরে গুঁড়ো, তিল গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি, পাতিলেবুর রস, গরম মশলা, লঙ্কা গুঁড়ো, বেসন, স্বাদ অনুযায়ী নুন এবং সামান্য জল দিয়ে মেখে নিন।

    এবার কড়াইতে তেল গরম করে ডালের মিক্সচার ছোট ছোট বলের সাইজে বানিয়ে তেলে ছাড়তে থাকুন। পকোড়ার লাল হতে শুরু করলে তেল থেকে ছেঁকে তুলে নিন। তার পর গরম গরম পরিবেশন করুন আপনার বাচ্চাকে। বাড়ির সবাই খেতে পারবেন। দেখবেন রোজই খাওয়ার জন্য বায়না করবে।

