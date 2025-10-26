বাড়িতে সহজে বানিয়ে ফেলুন মুর্গ মুসল্লম

সপ্তাহের ক্লান্তি কাটাতে রবিবার রাত মানেই একটু জমজমাট খাবারের সময়। আর এমন রাতে রাজকীয় একটা পদ যদি টেবিলে ওঠে, তা হলে তো আর কথাই নেই! মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী পদ ‘মুর্গ মুসল্লম’ আজও তেমনই জনপ্রিয়। নামের মধ্যেই আছে ঐশ্বর্যের ছোঁয়া।
পুরো একখানা মুরগি মশলা, ড্রাই ফ্রুট, ডিম ও ঘি দিয়ে ভরিয়ে রান্না করা হয় ধীরে ধীরে, যেন প্রতিটি কামড়ে মশলার ঘ্রাণ আর রাজকীয় স্বাদ পাওয়া যায়। চলুন জেনে নেয়া যাক, কীভাবে তৈরি করবেন এই ক্লাসিক পদটি, যা আপনার রবিবার রাতকে করে তুলবে রসনাতৃপ্ত ও উৎসবমুখর।
মুর্গ মুসল্লম রেসিপিন উপকরণ
গোটা মুরগি ১টি (প্রায় ১ কেজি, ভালভাবে পরিষ্কার করা), পেঁয়াজ ৩টি (স্লাইস করা), আদা-রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, দই হাফ কাপ, কাজুবাদাম পেস্ট ৩ টেবিল চামচ, কিশমিশ ১ টেবিল চামচ, সেদ্ধ ডিম ২টি (স্টাফিংয়ের জন্য), ভাজা আলু ২টি (ইচ্ছে হলে), লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, গরম মশলা ১ চা চামচ, জাফরান দুধ ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, ঘি ৩ টেবিল চামচ, সর্ষে বা সাদা তেল ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ।
প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমেই ম্যারিনেশন করতে হবে। তার জন্য মুরগিটিকে ভালভাবে ধুয়ে নিন। দই, আদা-রসুন বাটা, লাল মরিচ গুঁড়ো, লবণ ও লেবুর রস মিশিয়ে মুরগিটিকে অন্তত ২ ঘণ্টা মেরিনেট করে রাখুন। এ বার সামান্য তেলে পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে তাতে কাজু পেস্ট, কিশমিশ, অল্প গরম মশলা ও একটিমাত্র সেদ্ধ ডিম কুচি করে দিন। মিশিয়ে ঠান্ডা করে মুরগির ভেতরে পুরে দিন। ইচ্ছে হলে ছোট ভাজা আলু বা আরেকটি ডিমও দিতে পারেন।
এ বার কড়াইয়ে ঘি ও তেল গরম করে ম্যারিনেট করা মুরগিটিকে চারদিক থেকে হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। এখন বাকি মশলা ও জাফরান দুধ দিয়ে ঢেকে দিন। ধীরে ধীরে কম আঁচে রান্না করুন ৩০–৪০ মিনিট, যতক্ষণ না মাংস নরম হয়ে ঘি-তেল আলাদা হয়। রান্নার শেষে ওপরে সামান্য গরম মশলা ও জাফরান দুধ ছিটিয়ে দিন। এ বার কেটে পরিবেশন করুন পোলাও বা নান বা রুটির সঙ্গে।