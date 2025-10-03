Close Menu
    এক চার্জে ৮০ কিমি! তোলপাড় ফেলে দিয়েছে হোন্ডা অ্যাক্টিভা ই

    হোন্ডা অ্যাক্টিভা ই
    হোন্ডা অ্যাক্টিভা ই (Honda Activa E) ভারতের বাজারে হোন্ডার প্রথম বৈদ্যুতিক স্কুটার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে অনেক আগেই। ২০২৫ সালের অটো এক্সপোতে এটি লঞ্চ হয় এবং পরবর্তীতে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বাজারে আসে।

    হোন্ডা অ্যাক্টিভা ই

    এই স্কুটারটি হোন্ডার বৈদ্যুতিক যানবাহন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভারতের বাজারে ইলেকট্রিক মোবিলিটি সলিউশন হিসেবে লঞ্চ করেছে।

    বিষয়সূচি

    শক্তিশালী ব্যাটারি ও পারফরম্যান্স

    হোন্ডা অ্যাক্টিভা ই-তে রয়েছে দুটি ১.৫ কিলোওয়াট আওয়ার (kWh) সোয়াপেবল ব্যাটারি, যা মোট ৩ কিলোওয়াট আওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। এই ব্যাটারিগুলি হোন্ডার ই:সোয়াপ স্টেশন থেকে সহজেই পরিবর্তন করা যায়, যা ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাজনক।

    স্কুটারটি ৬ কিলোওয়াট (৮ বিএইচপি) ক্ষমতার পিএমএসএম মোটর দ্বারা চালিত, যা ২২ এনএম টর্ক উৎপন্ন করে। এই পারফরম্যান্সের ফলে স্কুটারটি ০-৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে ৭.৩ সেকেন্ডে পৌঁছাতে সক্ষম। সর্বোচ্চ গতিবেগ ৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা।

    ডিজাইন ও বৈশিষ্ট্য

    হোন্ডা অ্যাক্টিভা ই-তে রয়েছে আধুনিক ও মিনিমালিস্ট ডিজাইন। স্কুটারটির সামনে এলইডি হেডলাইট, এলইডি ডিআরএল এবং হোন্ডার স্মার্ট কী সিস্টেম রয়েছে। স্কুটারটি তিনটি রাইডিং মোডে উপলব্ধ: ইকো, স্ট্যান্ডার্ড এবং স্পোর্ট। স্কুটারটির টেলিস্কোপিক ফ্রন্ট ফর্ক এবং ডুয়াল শক অ্যাবসর্বার রিয়ার সাসপেনশন রয়েছে, যা আরামদায়ক রাইড নিশ্চিত করে। এছাড়া, ৭ ইঞ্চি টিএফটি ডিসপ্লে এবং রিভার্স মোডের সুবিধাও রয়েছে।

    দাম ও ভ্যারিয়েন্ট

    • হোন্ডা অ্যাক্টিভা ই-তে দুটি ভ্যারিয়েন্ট উপলব্ধ:
    • অ্যাক্টিভা ই স্ট্যান্ডার্ড: ১,১৭,০৭৬ টাকা(এক্স-শোরুম)
    • অ্যাক্টিভা ই হোন্ডা রোডসিঙ্ক ডুয়ো: ১,৫২,৪৬৩ টাকা (এক্স-শোরুম)
    • রোডসিঙ্ক ডুয়ো ভ্যারিয়েন্টে হোন্ডার সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক ব্যাটারি সোয়াপিং সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

    পরিবেশবান্ধব ও টেকসই

    হোন্ডা অ্যাক্টিভা ই-তে রয়েছে সোয়াপেবল ব্যাটারি সিস্টেম, যা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাটারি পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে। এই সিস্টেমটি ব্যবহারকারীদের ব্যাটারি পরিবর্তনের সুবিধা প্রদান করে, যা স্কুটারের আয়ু বৃদ্ধি করে। হোন্ডা এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের বৈদ্যুতিক গাড়ি বাজারে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে চায়।

    বুকিং

    হোন্ডা অ্যাক্টিভা ই-টি বর্তমানে বেঙ্গালুরু, দিল্লি এবং মুম্বইয়ে পাওয়া যাচ্ছে। হোন্ডা দেশের অন্যান্য শহরেও এই স্কুটারটি নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে।

    বৈশিষ্ট্য বিবরণমোটর

    • ক্ষমতা- ৬ কিলোওয়াট (৮ বিএইচপি)
    • টর্ক- ২২ এনএম
    • ব্যাটারি ক্ষমতা- ৩ কিলোওয়াট আওয়ার
    • রাইডিং রেঞ্জ -১০২ কিলোমিটার
    • সর্বোচ্চ গতিবেগ- ৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা
    • রাইডিং মোড- ইকো, স্ট্যান্ডার্ড, স্পোর্ট
    • চার্জিং টাইম- ৪-৫ ঘণ্টা
    • ভ্যারিয়েন্ট- স্ট্যান্ডার্ড, রোডসিঙ্ক ডুয়ো

    হোন্ডা অ্যাক্টিভা ই ভারতের বৈদ্যুতিক যানবাহন বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই স্কুটারটি পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাজনক। ভারতের শহুরে পরিবেশে এটি একটি আদর্শ পরিবহন মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

