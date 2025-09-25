কলকাতার জলমগ্ন পরিস্থিতিতে ছবি পোস্ট করে ট্রোল দেব

এই বছরের পুজোতেই বড় পর্দায় আসছে ‘রঘু ডাকাত’। বছর দুই আগেই ঘোষণা হয়েছিল এই ছবির। এমনকী, ছবির ফার্স্ট লুকও এসেছিল প্রকাশ্যে। আর তারপরই হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় কাজ। তবে চলতি বছরেই খুলে যায় ‘রঘু ডাকাত’-এর ভাগ্যের দরজা। তারপর ছবি প্রচারে নানা চমক দিতে শুরু করেন দেব।
রাজ্যের নানা জেলায় ঘুরে ঘুরে পুরো টিমকে নিয়ে সারেন প্রচার। শুধু কী তাই, ছবির ট্রেলার লঞ্চ ইভেন্টেও দেন বড় চমক। পাশাপাশি ওই দিনই ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের ২০ বছরের পথ চলাও উদযাপন করেন। কিন্তু এই সব কিছুর মাঝেও ট্রোল যেন নায়কের পিছু ছাড়ে না।
সম্প্রতি ‘রঘু ডাকাত’ সিনেমার একটি ছবি স্যোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ব্যাপক ট্রোল হলেন দেব। সেই ছবিতে দেখা গিয়েছে এক বুক জলে চোখ বন্ধ করে হাত জোর করে ‘রঘু ডাকাত’-এর বেশে দাঁড়িয়ে দেব। আর এই ছবিটি তিনি মঙ্গলবার পোস্ট করেন।
তার আগের রাতে পাঁচ ঘন্টা টানা প্রবল বৃষ্টিতে জল জমে কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের জনজীবন দারুণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বহু মানুষের মৃত্যুও হয়। আর সেই সময় এই ছবি দেখে নেটিজেনরা নানা ভাবে কটাক্ষ করেন নায়ককে।
এক ব্যক্তি ঘাটালের বন্যার প্রসঙ্গ টেনে সাংসদ দেবকে কটাক্ষ করে লেখেন, ‘ঘাটালের জলে ভেসে উঠল কুমির।’ আর একজন লেখেন, ‘ঠিক দিনে ঠিক জিনিস দিয়েছে।’
আর এক ব্যক্তি লেখেন, ‘ঠিক সময় পোস্টটা। একদম ভালো দিনে পোস্টটা হয়েছে। কলকাতা নামক ভেনিস শহরে গা ভেজালেন রঘু ডাকাত।’ আর এক নেটিজেন লেখেন, ‘রঘু ডাকাত কলকাতার বর্তমান পরিস্থিতিতে একটু স্নান করে নিচ্ছে।’ আর নেটিজেন বেশ বিরক্ত হয়ে লেখেন, ‘কতটা ইন্সেনসিটিভ মর্কট হলে কেউ এই ছবি শেয়ার করতে পারে।’
আর একজন লিখেছেন, ‘দেব মনে হয় একাই শুধু মজায় আছে। আমরা গরীব মানুষ আমাদের এই বৃষ্টি অনেক ক্ষতি করছে। বড়লোকেদের এত বৃষ্টিপাতে কোন ব্যাপার না। তা দেবদা কে দেখেই বোঝা যায়।’
আর একজন রসিকতা করে লেখেন, ‘দেব দা এটা কি কলকাতার রাস্তায় তোলা ফটো?’