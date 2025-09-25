Close Menu
    আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে উইকেটের সেঞ্চুরি তাসকিনের

    তাসকিন
    চঞ্চল এহসান »
    তাসকিন

    সাকিব আল হাসান ও মোস্তাফিজুর রহমানের পর বাংলাদেশের তৃতীয় বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে উইকেটের সেঞ্চুরির দেখা পেলেন তাসকিন আহমেদ। সব দেশ মিলিয়ে তাসকিন এই মাইলফলকে ২৬তম।

    দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার এশিয়া কাপের সুপার ফোর রাউন্ডে নিজেদের শেষ ম্যাচে সাহিবজাদা ফারহানকে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে রিশাদ হোসেনের ক্যাচ বানিয়ে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে উইকেটে সেঞ্চুরি পেয়ে যান তাসকিন আহমেদ।

    টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেটের দেখা পেতে তাসকিন খেলেছেন ৮২ ম্যাচ। এখন পর্যন্ত এ সংস্করনে এ পেসারের সেরা বোলিং ফিগার ১৬ রানে ৪ উইকেট।

    এবারের এশিয়া কাপে দুর্দান্ত বোলিং করছেন তাসকিন। তবে টিম কম্বিনেশনের কারণে তাকে একাধিক ম্যাচে একাদশের বাইরেও থাকতে হয়েছে। যদিও বৃহস্পতিবার একাদশে ফিরেই নিজের ঝলক দেখান তিনি। ইনিংসের প্রথম ওভারেই সাহিবজাদা ফারহানকে ফিরিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন এ ডানহাতি পেসার।

