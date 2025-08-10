দুঃসংবাদ দিলেন আফরান নিশো

বর্তমান সময়ের ঢাকাই শোবিজের দর্শকপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো। দুই বছর আগে রায়হান রাফীর ‘সুড়ঙ্গ’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তার। প্রথম সিনেমাতেই বাজিমাত করেন তিনি।
গত কোরবানির ঈদে রাফীর ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় বিশেষ চরিত্রে হাজির হয়েছিলেন নিশো। ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তৈরি হবে ‘সুড়ঙ্গ ২’। এর পর থেকেই সিনেমাটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় নিশোর ভক্তরা। তবে ভক্তদের কিছুটা হতাশ করলেন আফরান নিশো।
জানালেন, শুটিংয়ে যেতে আরও কিছুটা দেরি হবে। কারণ, ইদানীং হাঁটুর সমস্যায় ভুগছেন নিশো। এখন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছেন যদিও, কিন্তু এ অবস্থায় শুটিংয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। সুড়ঙ্গ ২ সিনেমার শুটিং শুরুর আগে তাই নিশোকে যেতে হবে ছুরি-কাঁচির নিচে। করাতে হবে হাঁটুর অস্ত্রোপচার।
সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হাজির হয়েছিলেন নিশো। শিক্ষার্থীরা জানতে চেয়েছিলেন সুড়ঙ্গ ২ কবে আসবে? উত্তরে নিজের হাঁটুর সমস্যার কথা জানান অভিনেতা।
আফরান নিশো বলেন, সুড়ঙ্গ ২ কবে আসবে সেটা নির্মাতা রাফী জানে। আমাকেও ফিজিক্যালি ফিট হতে হবে। পুরোপুরি অ্যাকটিভ লাইফ লিড করতে হলে আমাকে একটা নি সার্জারি করাতে হবে।’
এরপর মজা করে নিশো বলেন, এটা এর আগে কখনো বলা হয়নি। এই প্রথমবার এখানে শেয়ার করলাম। এটা জানলে অনেকেই আমাকে কাজে নেবে না। বলবে, তোমার তো পা ভাঙা।
নিশো সম্প্রতি যুক্ত হয়েছেন রেদওয়ান রনির ‘দম’ সিনেমায়। এতে আরও আছেন চঞ্চল চৌধুরী। চলতি বছরের শেষ দিকে সিনেমার শুটিং শুরু হবে। আগামী রোজার ঈদ উপলক্ষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে দম।