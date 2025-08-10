Close Menu
    ৩০ বছরেও খবুজ রুটির দাম বাড়েনি কাতারে

    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    ভর্তুকি দিয়ে টানা তিন দশক ধরে একই দামে খবুজ বা রুটি বিক্রি করছে কাতার সরকার। ১০টি রুটি মিলছে এক কাতারি রিয়াল বা বাংলাদেশি ৩৩ টাকায়। মূল্যস্ফীতির বাজারে, কাতার সরকার মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছে বলে মনে করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

    দেখতে অনেকটা বাংলাদেশের তন্দুর রুটি মতো। কিন্তু কাতারের জনপ্রিয় এ রুটির নাম খবুজ। শ্রমজীবী মানুষের কথা চিন্তা করে তিন দশক ধরে এই রুটিতে ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে কাতার সরকার।

    যার কারণে ৩০ বছরে দেশটিতে যাবতীয় সব কিছুর দাম বাড়লেও, খবুজ মিলছে আগের মূল্যেই। অর্থাৎ কাতারি এক রিয়াল বা বাংলাদেশি ৩৩ টাকায় ১০টি খবুজ বা রুটি পাচ্ছেন ভোক্তারা।

    ভোক্তারা জানান, ৭ বছর আগে খবুজের দাম এক রিয়াল ছিল, এখনও দাম বাড়েনি, এক রিয়াল-ই আছে। এ খবুজ অনেক সুস্বাদু বলেও উল্লেখ করেন তারা।

    ক্ষুধা মেটানোর জন্য সস্তায় সুস্বাদু রুটি পাওয়ায়, প্রবাসীদের মাঝে জনপ্রিয়তা বাড়ছে খবুজের। বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতির বাজারে, ৩ দশক ধরে একই দামে রুটি বিক্রি করে কাতার সরকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছেন বলে মনে করছেন অনেকে। প্রতিদিন সকালের নাস্তায় বা রাতের খাবারের সময় এ রুটি খেয়ে থাকেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

    প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে একজন বলেন, ‘৩০ বছর আগে একই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে খবুজের যাত্রা শুরু হয়।’

    আরেকজন বলেন, ‘খুব সহজেই ১০টি খবুজ ৩ জন মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। কাতার সরকারকে ধন্যবাদ এতে ভর্তুকি দেয়ার জন্য।’

    ক্ষুধা নিবারণে জন্য কাতারি নাগরিকদেরও পছন্দের শীর্ষে এ রুটি। শুধু কাতার নয় মধ্যপ্রাচ্যে বা আরবের সব দেশেই পাওয়া যায় খবুজ রুটি। তবে একমাত্র কাতারেই বিক্রি হয় কম দামে।

