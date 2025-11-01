হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শ্রীময়ী, পাশে ছিলো না কাঞ্চন

জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজ সম্প্রতি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন নানা সমস্যা নিয়ে। এবার প্রকাশ্যে এল সেই খবর। এখন কেমন আছেন কাঞ্চন-পত্নী? একটি ভিডিয়োর মাধ্যমেই জানালেন হেলথ আপডেট।
শুক্রবার শ্রময়ী একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন সেখানেই জানা যায় নায়িকাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। ২৮ অক্টোবর নায়িকা একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাকে ভিডিয়োয় বলতে শোনা যায় আমি শ্যুটিং করতে পারিনি। এত শরীর খারাপ হয়ে পড়েছিল, আমি একাই এসে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার প্রেসার ফল করে গিয়েছিল।
আমার অ্যাকিউট গ্যাস্টিটাটিস হয়েছে। তারপর চেস্টে ইনফেকশন ও জ্বর, বমি তো ছিলই। সব নিইয়ে ঢুকে ছিলাম। এখন ভিডিয়ো করতে করতে বের হচ্ছি।’ অন্যদিকে কাঞ্চন বলেন, শ্রীময়ী ২৮ তারিখ ভর্তি হয়েছিল। আমি শ্যুটিংয়ে ছিলাম। ও নিজে এসে ভর্তি হয়েছিল। শুধু ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ টুকু ছিল।’ শেষে অভিনেতা হাসপাতালের সদস্যদের ধন্যবাদও জানান। ফলে ২৮ তারিখ নায়িকা নানা সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেও বর্তমানে কাঞ্চন-পত্নী সম্পূর্ণ সুস্থ।
প্রসঙ্গত, কাঞ্চন ও শ্রীময়ীর বয়সের ফারাক অনেকটাই। তার ফলে তাঁদের সম্পর্কের খবর প্রকাশ্য আসতেই ট্রোলের সম্মুখীন হতে হয়। তারপর ২০২৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ করেই আইনি বিয়ে সেরে নেন কাঞ্চন ও শ্রীময়ী। এরপর ২৫ মার্চ সামাজিক ভাবে সমস্ত রীতিনীতি মেনে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তারা। এটা কাঞ্চনের তৃতীয় বিয়ে তা এই নিয়ে কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় তারকা জুটিকে।
তবে এখানেই শেষ নয় আইনি বিয়ের সাড়ে ৮ মাসের মাথায় কাঞ্চনের তৃতীয় স্ত্রী শ্রীময়ী সন্তানের জন্ম দেন। তাদের কোল আলো করে মেয়ে কৃষভি আসে। আর তা নিয়েও রীতিমতো জলঘোলা শুরু হয়। যদিও নেতিবাচকতা তাদের সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। প্রয়োজনে তারা কড়া জবাব দিয়েছেন। তবে নিজেদের সম্পর্ক থেকে সংসার সবটা নিয়েই বেশ খোলামেলা থেকেছেন তারা।