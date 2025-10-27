‘সালমান শাহের মৃত্যুতে আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে’

কিংবদন্তী চিত্রনায়ক সালমান শাহর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সাম্প্রতিক আলোচনা ও গুজবের বিষয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন তার সাবেক সহ-অভিনেত্রী চিত্রনায়িকা শাবনূর।
২৯ বছর আগের এই ঘটনায় আদালতের নির্দেশে সম্প্রতি একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থানরত এই অভিনেত্রী সংবাদমাধ্যমের বরাতে এ বিষয়ে অবহিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।
অনেকেই তার কাছে এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলেও, মামলাটি বিচারাধীন থাকায় শুরুতে তিনি কথা বলতে চাননি। তবে দুঃখজনকভাবে কিছু ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে এই মামলার সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ভ্রান্ত প্রচার ছড়াচ্ছেন বলে উল্লেখ করেছেন শাবনূর। তিনি এসব ভিত্তিহীন গুজব ও অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে সবাইকে সত্যতা বিবর্জিত তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছেন।
প্রয়াত সালমান শাহকে অত্যন্ত প্রিয় সহ-অভিনেতা হিসেবে উল্লেখ করে শাবনূর বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে প্রায় ১৪টি চলচ্চিত্রে কাজ করেছি। সালমান ছিলেন একজন জনপ্রিয়, অসাধারণ শক্তিমান এবং প্রতিভাবান অভিনেতা। নিঃসন্দেহে বলতে পারি তার সঙ্গে কাজ করে আমার চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার বিকশিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।’
তিনি আরও জানান, সালমান শাহর অকাল মৃত্যুতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে শাবনূরের ভাষ্য, ‘সালমান শাহর অকাল মৃত্যুতে আমি ব্যক্তিগতভাবে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম। আমাদের জুটির সাফল্য একসময় অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তার মৃত্যুর পর কেউ কেউ হয়তোবা নিজেদের বাঁচাতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার সঙ্গে সালমানের সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকতে পারে। আমাদের নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে, যা আমাকে মানসিকভাবে ভীষণভাবে আঘাত করেছে। ’
এই গুঞ্জনকে কেন্দ্র করে অনেক জলঘোলা হয়েছে, যা তাকে মানসিকভাবে ভীষণভাবে আঘাত করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তবে আজও তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, ‘সালমান শাহ কিভাবে মারা গেছে তা আমি সত্যিই জানি না।’
শাবনূর শুধু তার মৃত্যুর সঠিক তদন্ত ও ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন। তার দাবি, ‘যে-ই দোষী হোক না কেন, তাকে যেন আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি দেওয়া হয়’
সন্তান হরানোর বেদনার কথা স্মরণ করে তিনি সালমান শাহর মা নীলা চৌধুরী এবং তার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা জানিয়েছেন। পাশাপাশি প্রয়াত নায়ক সালমান শাহর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী।