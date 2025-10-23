Realme GT 8 Pro vs GT 7 Pro : ক্যামেরা-ব্যাটারির দৌড়ে এগিয়ে কে?

রিয়েলমি সম্প্রতি চিনে তাদের নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন সিরিজ Realme GT 8 Pro ও GT 8 লঞ্চ করেছে। নতুন GT 8 Pro মডেলে রয়েছে Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 প্রসেসর ও একটি R1 X গ্রাফিক্স চিপ, যা ৭,০০০mAh ব্যাটারির সঙ্গে এসেছে। এতে আছে 2K OLED ডিসপ্লে, 144Hz রিফ্রেশ রেট এবং IP69, IP68 ও IP66 সার্টিফিকেশন—জল ও ধুলোর প্রতিরোধের জন্য।
চলুন দেখে নেয়া যাক, Realme GT 8 Pro গত বছরের GT 7 Pro-এর তুলনায় ডিজাইন, ডিসপ্লে, পারফরম্যান্স, ক্যামেরা, ব্যাটারি এবং দামের দিক থেকে কতটা এগিয়ে।
ডিজাইন ও ডিসপ্লে
Realme GT 8 Pro-তে আনা হয়েছে একেবারে নতুন মেকানিক্যাল অ্যাসেম্বলি ডিজাইন, যেখানে রয়েছে ডিট্যাচেবল ও রিপ্লেসেবল ডেকো মডিউল। ব্যবহারকারীরা চাইলে বিভিন্ন স্টাইল যেমন Functional Robot, Classic Round Deco, Square Deco এবং Transparent Rubik’s Cube বেছে নিতে পারেন—যার মাধ্যমে ফোনের পিছনের ক্যামেরা মডিউল পায় আলাদা ভিজ্যুয়াল লুক।
অন্যদিকে, GT 7 Pro-তে রয়েছে ট্র্যাডিশনাল গ্লাস ব্যাক ডিজাইন ও স্লিম প্রোফাইল। এটি Mars Orange ও Galaxy Grey রঙে পাওয়া যায় এবং তিনটি সেন্সরসহ স্কয়ার ক্যামেরা মডিউল ও LED ফ্ল্যাশ যুক্ত। পাশে সামান্য উঁচু ফ্রেম এবং Hyperimage ব্র্যান্ডিং এটিকে বিশেষত্ব দেয়।
ডিসপ্লের দিক থেকে, GT 8 Pro-তে রয়েছে 6.7-ইঞ্চি Sky Dome OLED প্যানেল যার রেজোলিউশন 2K, রিফ্রেশ রেট 144Hz এবং উন্নত টাচ স্যাম্পলিং (3200Hz ইনস্ট্যানটেনিয়াস ও 360Hz ফোর-ফিঙ্গার)। Q10 + BOE কাস্টম লুমিনাস ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারের ফলে এটি সর্বোচ্চ ৭,০০০ নিট উজ্জ্বলতা দিতে পারে।
GT 7 Pro-তে রয়েছে 6.78-ইঞ্চি OLED Plus ডিসপ্লে, রেজোলিউশন 2780×1264 এবং রিফ্রেশ রেট 120Hz। এতে অ্যাডাপটিভ টোন, আই কমফোর্ট ও কালার কাস্টমাইজেশনের সুবিধা রয়েছে।
পারফরম্যান্স
Realme GT 8 Pro চালিত Snapdragon 8 Elite Gen 5 প্রসেসরে, সঙ্গে সর্বোচ্চ 16GB LPDDR5X RAM ও 1TB UFS 4.1 স্টোরেজ। এতে রয়েছে ৭,০০০mm² কুলিং সিস্টেম যা আগের মডেলগুলোর তুলনায় বেশি হিট সোর্স কভার করে। R1 গ্রাফিক্স চিপ-এর সাহায্যে ১০০টিরও বেশি গেমে সুপার-ফ্রেম ও সুপার-রেজোলিউশন সাপোর্ট করে।
অন্যদিকে, GT 7 Pro আসে Snapdragon 8 Elite চিপসেট সহ, যেখানে সর্বোচ্চ 16GB RAM পাওয়া যায়। এতে রয়েছে AI Gaming Super Resolution ও AI Gaming Super Frame সাপোর্ট, যা Free Fire, BGMI, Honor of Kings-এর মতো গেমে উন্নত গ্রাফিক্স দেয়।
ক্যামেরা সেটআপ
GT 8 Pro-তে আছে ট্রিপল ক্যামেরা সিস্টেম—
- 50MP Ricoh GR প্রাইমারি সেন্সর (OIS সহ)
- 50MP আলট্রাওয়াইড লেন্স
- 200MP টেলিফটো লেন্স (সর্বোচ্চ 120x ডিজিটাল জুম)
- সেলফি ও ভিডিও কলের জন্য রয়েছে 32MP ফ্রন্ট ক্যামেরা। রিয়েলমি এবার Ricoh-এর সঙ্গে যৌথভাবে এনেছে নতুন “Ricoh GR Mode”, যা Ricoh GR ক্যামেরার অভিজ্ঞতা পুনর্নির্মাণ করে।
- অন্যদিকে, GT 7 Pro-তেও তিনটি রিয়ার ক্যামেরা আছে—50MP প্রাইমারি, 50MP টেলিফটো ও 8MP আলট্রাওয়াইড লেন্স। ফ্রন্ট ক্যামেরা 16MP।
ব্যাটারি ও চার্জিং
GT 8 Pro-তে রয়েছে বিশাল 7,000mAh ব্যাটারি যা 120W ওয়্যার্ড এবং 50W ওয়্যারলেস চার্জিং সাপোর্ট করে। কোম্পানির দাবি, মাত্র ১৫ মিনিটে ৫০% চার্জ হয়ে যায়।
অন্যদিকে, GT 7 Pro-তে আছে 5,800mAh ব্যাটারি ও 120W ফাস্ট চার্জিং, যা প্রায় ৩০ মিনিটে পুরোপুরি চার্জ হয়ে যায়।
দামের তুলনা
Realme GT 8 Pro-এর দাম চীনে শুরু হয়েছে CNY 3,999 (প্রায় ₹50,000) থেকে—12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের জন্য। উচ্চতর ভ্যারিয়েন্টগুলির দাম CNY 4,299–4,699 (₹53,000–₹58,000) পর্যন্ত।
অন্যদিকে, GT 7 Pro ভারতে বিক্রি হয় ₹59,999 (12GB + 256GB) ও ₹65,999 (16GB + 512GB) দামে। লঞ্চ অফারে এগুলির দাম যথাক্রমে ₹56,999 ও ₹62,999 হয়।
GT 8 Pro এনেছে আপগ্রেডেড হার্ডওয়্যার, বড় ব্যাটারি, উন্নত 2K ডিসপ্লে এবং Ricoh-এর সঙ্গে নতুন ক্যামেরা পার্টনারশিপ।
অন্যদিকে, GT 7 Pro এখনো গেমিং ও সাধারণ ব্যবহারে শক্তিশালী একটি বিকল্প, যদিও এতে পুরনো চিপসেট ও কিছু কম ব্যাটারি ক্যাপাসিটি রয়েছে।
যদি আপনি উন্নত ডিসপ্লে, দীর্ঘ ব্যাটারি ব্যাকআপ ও উন্নত ফটোগ্রাফির অভিজ্ঞতা চান, তবে GT 8 Pro হবে সেরা পছন্দ।
গেমিং বা নিত্যদিনের ব্যবহারিক দিক থেকে সামান্য কম দামে GT 7 Pro এখনও একটি কার্যকর বিকল্প।