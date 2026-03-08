মানসিক প্রশান্তির জাদুকরী কৌশল মেল রবিনসের ‘লেট দেম থিওরি’

আমরা সারাদিন এমন অনেক কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করি যা আসলে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। বসের খারাপ মেজাজ, বন্ধুর অবহেলা কিংবা সহকর্মীর রূঢ় আচরণ, এসব নিয়ে ভেবে আমরা নিজেদের সময় ও শক্তি নষ্ট করি। মেল রবিনসের মতে, এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে মাত্র দুটি শব্দে: ‘লেট দেম’ বা ‘করতে দাও’।
‘লেট দেম থিওরি’ আসলে কী?
এটি একটি সহজ মানসিক কৌশল। যখনই আপনি দেখবেন কেউ আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করছে বা আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে, মনে মনে শুধু বলুন- ‘লেট দেম’।
- কেউ আপনাকে এড়িয়ে যাচ্ছে? যেতে দিন।
- আপনার আইডিয়া কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না? দিতে দিন।
- বস খিটখিট করছে? করতে দিন।
কেন এটি ‘ছেড়ে দেওয়া’ (Let it go) থেকে আলাদা?
অনেকে মনে করেন ‘ছেড়ে দাও’ মানে পরাজয় মেনে নেওয়া। কিন্তু ‘লেট দেম’ বলার অর্থ হলো আপনি পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনছেন। যখন আপনি বলেন ‘করতে দাও’, তখন আপনি ওই ব্যক্তির ওপর এক ধরণের মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করেন। আপনি বুঝতে পারেন যে তাঁর আচরণ আপনার ভেতরের শান্তি নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না।
‘লেট মি’ (Let Me) : এবার আপনার পালা
‘লেট দেম’ বলার পর দ্বিতীয় ধাপ হলো ‘লেট মি’। অর্থাৎ, অন্যকে তার মতো থাকতে দেওয়ার পর এবার আপনি আপনার নিজের দিকে মন দিন। মনে রাখবেন, তিনটি জিনিস সব সময় আপনার নিয়ন্ত্রণে। এগুলো হলো :
১. আপনার চিন্তা : আপনি এই পরিস্থিতি নিয়ে কী ভাববেন।
২. আপনার কাজ : আপনি এখন কী করবেন (অনেক সময় চুপ থাকাই সেরা কাজ)।
৩. আপনার আবেগ : নিজেকে শান্ত রাখার দায়িত্ব আপনার নিজের।
আমরা কেন নিয়ন্ত্রণ করতে চাই?
আমাদের মস্তিষ্ক সবসময় নিরাপদ বোধ করতে চায়। যখন চারপাশের মানুষ আমাদের মনের মতো কাজ করে না, তখন আমরা অনিরাপদ বোধ করি এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমরা কখনোই অন্যকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। এই বৃথা চেষ্টাই আমাদের ক্লান্ত আর হতাশ করে তোলে।
একনজরে ‘লেট দেম থিওরি’র সুবিধা
|সমস্যা
|‘লেট দেম থিওরি’র সমাধান
|অন্যের সমালোচনা
|তাদের সমালোচনা করতে দিন, আপনার আত্মবিশ্বাস নিজের কাছে রাখুন।
|অপ্রয়োজনীয় প্রত্যাশা
|সবাই আপনার মতো ভাববে না, এটি মেনে নিলে মানসিক চাপ কমে।
|সময়ের অপচয়
|অন্যের ভুল ধরা বন্ধ করলে নিজের উন্নতির জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যায়।
|আবেগের অস্থিরতা
|আপনি শান্ত থাকলে অন্যের রাগ আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না।
শেষ কথা
আপনার সুখ অন্যের আচরণের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। মেল রবিনসের এই ‘লেট দেম থিওরি’ প্রয়োগ করে আপনি আপনার হারিয়ে যাওয়া মানসিক শক্তি আর সময় ফিরে পেতে পারেন। আজ থেকেই শুরু করুন, কাউকে আপনার শান্তি নষ্ট করতে দেবেন না। যে যেমন, তাকে তেমন থাকতে দিন এবং আপনি আপনার লক্ষ্যে অবিচল থাকুন।