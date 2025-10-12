২০০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ও বিশাল ব্যাটারি নিয়ে ভিভোর নতুন ফোন

স্মার্টফোন দুনিয়ায় একের পর এক চমক দিচ্ছে Vivo। বাজেট সেগমেন্টে প্রিমিয়াম লুক ও শক্তিশালী পারফরম্যান্সের মিশেলে এবার বাজারে এল Vivo V60e 5G। ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে লঞ্চ হয়েছে ফোনটি। এই ফোনে রয়েছে ২০০ মেগাপিক্সেলের OIS-সহ প্রাইমারি ক্যামেরা, ৫০ মেগাপিক্সেল সেলফি লেন্স এবং বিশাল ৬,৫০০ mAh ব্যাটারি।
চলুন দেখে নেওয়া যাক নতুন Vivo V60e 5G-এর দাম, ফিচার, স্পেসিফিকেশন। জেনে নেওয়া যাক, কেন এটি বাজারে অন্যতম আকর্ষণ হতে পারে।
Vivo V60e 5G ভারতে লঞ্চ হয়েছে ৭ অক্টোবর দুপুর ১২ টায় অনুষ্ঠিত অনলাইন ইভেন্টে। Vivo জানিয়েছে, ফোনটি পাওয়া যাবে Flipkart, Vivo e-Store এবং দেশের বিভিন্ন রিটেইল আউটলেটে। ফোনটি দুইটি আকর্ষণীয় রঙে আসবে — Elite Purple ও Noble Gold। এর পাতলা কোয়াড-কার্ভড ডিজাইন এবং চকচকে ব্যাক প্যানেল ফোনটিকে প্রিমিয়াম ফিনিশ দিয়েছে, যা হাতে নিলেই পার্থক্য বোঝা যায়।
Vivo V60e 5G-এর সামনে রয়েছে একটি ৬.৭৭-ইঞ্চির AMOLED Full HD+ ডিসপ্লে, যার রিফ্রেশ রেট ১২০ Hz। স্ক্রিনটি চারদিক থেকে সামান্য বাঁকানো, ফলে সিনেমা দেখা বা গেম খেলার সময় স্ক্রিনটি আরও ইমার্সিভ লাগে। ব্রাইটনেস লেভেল এবং কালার অ্যাকিউরেসিও এই দামের মধ্যে যথেষ্ট ভালো। Vivo এখানে ডায়মন্ড শিল্ড গ্লাস প্রোটেকশন ব্যবহার করেছে, যা স্ক্রিনকে ছোটখাটো স্ক্র্যাচ ও ফোল থেকে বাঁচায়।
Vivo V60e 5G-এর সবচেয়ে বড় হাইলাইট তার ২০০ মেগাপিক্সেল OIS-সহ প্রাইমারি ক্যামেরা। এই সেন্সরটি আলোর পরিমাণ কম হলেও বিস্তারিত ও শার্প ছবি তুলতে সক্ষম। এর সঙ্গে রয়েছে একটি ৮ মেগাপিক্সেল আল্ট্রা-ওয়াইড লেন্স, যার মাধ্যমে ল্যান্ডস্কেপ বা গ্রুপ ফটো তুলতে আরও সুবিধা হবে।
সেলফি প্রেমীদের জন্য সামনে আছে ৫০ মেগাপিক্সেল AF ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা, যার ৯২-ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ একসঙ্গে একাধিক মানুষের ছবি সহজেই ক্যাপচার করতে সাহায্য করে।
Vivo এখানে বেশ কিছু নতুন AI-ভিত্তিক ফিচার যুক্ত করেছে — যেমন AI Festival Portrait, AI Four Season Portrait ও AI Image Expander। এই ফিচারগুলো ছবিতে আলোর রঙ, উৎসবের মুড বা প্রাকৃতিক পটভূমি অনুযায়ী অটো এনহ্যান্সমেন্ট দেয়, ফলে ছবি আরও প্রফেশনাল লাগে।