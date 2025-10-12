ঘরে তৈরি করুন স্বাস্থ্যকর মঞ্চুরিয়ান ও মঞ্চুরিয়ান সস

আপনার কি চাইনিজ খাবার পছন্দ? বিশেষ করে হাক্কা নুডলসের সঙ্গে ঝাল মঞ্চুরিয়ান খুবই সুস্বাদু লাগে। নিশ্চয়ই আপনার মুখেও জল চলে এসেছে, কিন্তু আমরা সবাই জানি যে সবজির তৈরি মঞ্চুরিয়ানও অস্বাস্থ্যকর, কারণ এতে ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ার মেশানো হয় এবং এটি ডিপ ফ্রাই করা হয়।
বাজারে পাওয়া মঞ্চুরিয়ান তো আরও অস্বাস্থ্যকর। তাই আজ আপনার চিন্তা দূর করে আপনাকে বলবো কিভাবে ৫ মিনিটে স্বাস্থ্যকর মঞ্চুরিয়ান প্যান কেক তৈরি করতে পারেন, তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক এই তাৎক্ষণিক রেসিপি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া স্বাস্থ্যকর মঞ্চুরিয়ান রেসিপি
ইনস্টাগ্রামে শেফ নেহা দীপক শাহ তাঁর অফিসিয়াল পেজে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। এই ভিডিওতে তিনি বলেছেন যে মঞ্চুরিয়ান খাওয়ার ইচ্ছা হলে, ফ্রাইড মঞ্চুরিয়ানের পরিবর্তে কিভাবে আপনি এর স্বাস্থ্যকর রূপ তৈরি করতে পারেন, তাও ঘরে থাকা কিছু সাধারণ উপকরণ দিয়ে মাত্র ৫ মিনিটে। এই রেসিপি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ভাইরাল হচ্ছে, তাই আপনিও যদি এই মঞ্চুরিয়ানটি চেষ্টা করতে চান তাহলে এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করুন-
কিভাবে তৈরি করবেন স্বাস্থ্যকর মঞ্চুরিয়ান
স্বাস্থ্যকর মঞ্চুরিয়ান প্যান কেক তৈরি করতে প্রথমে একটি বড় পাত্রে কুঁচি করে কাটা গাজর, বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম, কাঁচা পেঁয়াজ, আদা রসুন বাটা, ধনেপাতা, নুন, গোলমরিচ এবং মরিচের গুঁড়ো ভালো করে মিশিয়ে নিন।
এই মিশ্রণে সাধারণ গমের আটা এবং সামান্য কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে একটি ঘন ব্যাটার তৈরি করুন।
এবার একটি নন-স্টিক প্যানে সামান্য তেল ব্রাশ করুন, মঞ্চুরিয়ান বলের মিশ্রণটি প্যান কেকের আকারে ঢেলে দুই দিক সোনালী বাদামী রঙ না হওয়া পর্যন্ত অগুনে ভেজে নিন।
কিভাবে তৈরি করবেন মঞ্চুরিয়ান সস
এবার মঞ্চুরিয়ান সস তৈরি করতে একটি কড়াইতে সামান্য তেল দিন। এতে কুঁচি করে কাটা রসুন-আদা, কাঁচা মরিচ এবং পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন।
এবার এতে সেজওয়ান সস, সয়া সস, ভিনিগার দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন, জল মেশান। মঞ্চুরিয়ান সস ঘন করার জন্য কর্নফ্লাওয়ারে জল মিশিয়ে এতে যোগ করুন, যখন এটি হালকা ঘন হতে শুরু করে তখন চুলা বন্ধ করে দিন। উপরে পেঁয়াজ কলি ছড়িয়ে দিন।
মঞ্চুরিয়ান সাজানোর জন্য মঞ্চুরিয়ান প্যান কেকগুলো একটি পাত্রে রাখুন। এর উপর মঞ্চুরিয়ান সস ঢেলে দিন, উপরে পেঁয়াজ কলি এবং তিল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।
আপনার মঞ্চুরিয়ান প্যান কেকের স্বাস্থ্যকর রূপ তৈরি। এটি আপনি নুডলস, ফ্রাইড রাইস বা এমনিতেই খেতে পারেন।