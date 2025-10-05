ম্যাগি কাটলেট

সন্ধের বেলা বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, আর ঘরের ভিতর গরম চায়ের কাপ হাতে বসে আছেন জানালার ধারে। এমন মুহূর্তে মুখরোচক কিছু না খেলে যেন জমে না! চপ‑পকোড়া তো রোজকার সঙ্গী। এবার রান্নাঘরে পড়ে থাকা ম্যাগি দিয়েই বানিয়ে ফেলুন একেবারে অন্যরকম একটি স্ন্যাক্স, ভেজিটেবল নুডলস কাটলেট। বাঙালির ঘরে ম্যাগি না থাকলে চলে না, আর একটু কাঁচা সবজি তো থাকেই। তাই এই রেসিপি একেবারে ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায়।
কী কী লাগবে?
ম্যাগি নুডলস – ১৫০ গ্রাম, গাজর কুচি – আধ কাপ, বাঁধাকপি কুচি – আধ কাপ, কর্ন ফ্লাওয়ার – ৫ চামচ, ম্যাগি মশলা – ১ চামচ, চিলি ফ্লেক্স – ২ চামচ, জল – ২ কাপ, তেল – পরিমাণ মতো, নুন – স্বাদমতো।
কীভাবে বানাবেন?
প্রথমে একটি প্যানে মাঝারি আঁচে জল বসান। জল ফুটতে শুরু করলে ম্যাগি নুডলস ও ম্যাগির মশলা একসঙ্গে দিন। ভাল করে মিশিয়ে ৬ থেকে ৮ মিনিট সেদ্ধ করুন। এরপর গ্যাস বন্ধ করে, রান্না করা নুডলস একটি বড় বাটিতে রেখে ঠান্ডা হতে দিন।
এবার অন্য একটি প্যানে অল্প তেলে হালকা করে ভেজে নিন গাজর আর বাঁধাকপি। সবজিগুলি একটু নরম হলেই নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে ভাজা সবজি মেশান আগের সেই নুডলসে। এর সঙ্গে মেশান কর্ন ফ্লাওয়ার, নুন আর চিলি ফ্লেক্স। সমস্ত উপকরণ ভালভাবে মেখে নিন যেন একটা ডো-এর মতো হয়ে যায়। এরপর সেই মিশ্রণটিকে সমান ভাগে ভাগ করে নিন। প্রতিটি ভাগ দিয়ে বানিয়ে নিন পেঁয়াজির মতো ছোট ছোট কাটলেটের আকার।
একটি নন-স্টিক প্যানে অল্প তেল গরম করে একে একে কাটলেটগুলো দিয়ে দিন। উলটে-পালটে মাঝারি আঁচে ভাজুন যতক্ষণ না দু’পিঠ সুন্দর করে সোনালি বাদামি হয়ে আসে। ভাজা হয়ে গেলে কিচেন টিস্যুতে রেখে অতিরিক্ত তেল ঝরিয়ে নিন। চাইলে অল্প তেলেই সেঁকে নিতে পারেন, তেমন ভাবেই খেতে কিন্তু দুর্দান্ত লাগে।
এভাবে পরিবেশন করুন
গরম গরম কাটলেটের পাশে একটা বাটি টমেটো কেচাপ বা পুদিনার চাটনি রাখুন। সঙ্গে এক কাপ চা কিংবা কফি থাকলেই জমে যাবে বৃষ্টি-সন্ধে।