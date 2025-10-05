Close Menu
    এই ৪ন খাবারে মস্তিষ্ক হবে কম্পিউটারের মতো দ্রুত

    শরীর সুস্থ রাখতে যেমন ব্যায়াম জরুরি, তেমনই মস্তিষ্ককে সচল রাখতে চাই সঠিক পুষ্টি। কারণ, মস্তিষ্কই তো গোটা শরীরের নিয়ন্ত্রক। মন যত তরতাজা থাকবে, চিন্তার জোর তত বাড়বে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও হবে তত নিখুঁত। আর সেই কারণেই প্রতিদিনের খাবারে কিছু উপাদান রাখা জরুরি, যা মস্তিষ্ককে তীক্ষ্ণ রাখে ও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

    ব্রকলি:

    সবুজ শাকসবজির উপকারিতা কারও অজানা নয়। তার মধ্যেও ব্রকলি হল এক অন্যতম ‘ব্রেন ফুড’। এতে রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও প্রচুর ভিটামিন কে। গবেষণা বলছে, এই উপাদান স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। প্রতিদিন এক বাটি ব্রকলি খাওয়ার অভ্যাস করলে দীর্ঘমেয়াদে উপকার মিলতে বাধ্য।

    বাদাম:

    ছোট একটা বাদাম, কিন্তু গুণাগুণ অগণিত। এতে রয়েছে ভিটামিন ই, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের মতো উপাদান, যা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষায় কার্যকর। নিয়মিত কয়েকটি করে আমন্ড, আখরোট বা কাজু খেলে মন শান্ত থাকে, চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ে। তবে অতিরিক্ত বাদাম খাওয়া ঠিক নয়। বেশি খেলেই পেটে গ্যাস বা অম্বলের সমস্যা হতে পারে।

    কমলা লেবু:

    শীতকালে সহজলভ্য এই ফলটি শুধু রোগ প্রতিরোধে নয়, মস্তিষ্ক সচল রাখতেও ভীষণ উপযোগী। কমলা লেবুতে থাকা ভিটামিন সি মস্তিষ্কের কোষগুলিকে রক্ষা করে, স্ট্রেস কমায়, এবং স্মৃতিশক্তিকে উন্নত করে। যাঁরা ভুলে যাওয়ার প্রবণতায় ভুগছেন, তাঁদের খাদ্যতালিকায় এই ফলটি থাকা উচিতই।

    ব্লু বেরি:

    সুস্বাদু এই ছোট্ট ফলটির মধ্যেই রয়েছে অসাধারণ গুণ। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন সি ও কে এবং ম্যাঙ্গানিজ মস্তিষ্কের কোষগুলিকে কার্যকর রাখে। নিয়মিত ব্লু বেরি খাওয়ার অভ্যাস মস্তিষ্কের বয়সজনিত ক্ষয় কমাতে সাহায্য করে বলে মনে করেন পুষ্টিবিদরা।

