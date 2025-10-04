Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    প্রযুক্তি

    গুগল-ইউটিউবের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করবে ড্যাফোডিল

    প্রযুক্তি 2 Mins Read
    গুগল-ইউটিউব
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    শুক্রবার সিঙ্গাপুরে গুগল এশিয়া প্যাসিফিকের সদর দপ্তরে গুগল এবং ইউটিউবের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম, মিডিয়া ও কমিউনিকেশন (জেএমসি) বিভাগ। এই বৈঠকগুলো প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়।

    গুগল-ইউটিউব

    প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় গুগল নিউজ ইনিশিয়েটিভ টিমের সঙ্গে। এতে উপস্থিত ছিলেন গুগল নিউজ পার্টনারশিপ প্রকল্পের প্রতিনিধি আদিল ফারহান, জেএমসি বিভাগের প্রধান ড. আফতাব হোসেন এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুল কাবিল খান। দুই পক্ষ আলোচনা করেন সেমিনার, ইন্টার্নশিপ এবং মাস্টারক্লাস আয়োজনের সম্ভাব্য সহযোগিতা নিয়ে।

    ড. আফতাব হোসেন বলেন, “গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির এই সন্ধিক্ষণে, গুগল নিউজ ইনিশিয়েটিভের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। আমাদের কোর্স কারিকুলামে এআই টুলের একীকরণ প্রমাণ করে, আমরা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে বদ্ধপরিকর।”

    এরপর জেএমসি দল ইউটিউবের সঙ্গে বৈঠক করেন। এতে গুগল এশিয়ার প্যাসিফিক হেডকোয়ার্টারের ইউটিউব স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশীপের প্রতিনিধি আবু সালেহ উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষ তরুণ কনটেন্ট নির্মাতাদের জন্য ইনকিউবেশন প্রকল্প, কমিউনিটি গাইডলাইনস, এবং ডিজিটাল সুরক্ষা রিসোর্স মাঠ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে একমত হয়।

    গুগলের প্রতিনিধি আদিল ফারহান বলেন, “বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সাংবাদিকতায় তথ্য যাচাই ও এআই টুলস বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে ড্যাফোডিল জেএমসি-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।”

    উল্লেখ্য, গুগলের উদ্যোগে এবং প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে শুরু হওয়া ‘ইনফরমেশন ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড এআই লিটারেসি ট্রেনিং’ কার্যক্রমে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে ড্যাফোডিল জেএমসি বিভাগের অংশগ্রহণ রয়েছে।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!