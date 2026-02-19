মাহে রমজান : রহমত, মাগফিরাত ও আত্মশুদ্ধির এক মহিমান্বিত সফর

তপ্ত রোদে তৃষ্ণার্ত পথিকের কাছে এক আঁজলা শীতল জল যেমন প্রশান্তির, পাপের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন মানবাত্মার কাছে মাহে রমজান ঠিক তেমনই এক নির্মল পরশ। বছর ঘুরে আবার আমাদের দ্বারে কড়া নাড়ছে পবিত্র রমজান। এটি কেবল উপবাসের মাস নয়; বরং এটি হলো নিজেকে নতুন করে চেনার, স্রষ্টার নৈকট্য লাভের এবং অন্তরের কলুষতা ধুয়ে ফেলার এক স্বর্গীয় সুযোগ। কেন এই মাসটি অন্য এগারোটি মাসের চেয়ে আলাদা? কেনই বা একে বলা হয় ‘মাসের সেরা মাস’? আজকের আলোচনায় আমরা ডুব দেব রমজানের সেই অসীম ফজিলত ও বরকতের সাগরে।
পবিত্র কোরআন নাজিলের মাস
রমজানের সবচেয়ে বড় মর্যাদা হলো, এই মাসেই মানবজাতির মুক্তির সনদ ‘আল-কোরআন’ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, “রমজান মাসই হলো সেই মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।” (সূরা বাকারা: ১৮৫)। এই কারণেই রমজানে কোরআন তেলাওয়াত ও এর অর্থ অনুধাবনের সওয়াব অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি।
রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের তিন দশক
রমজানকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা মুমিনের জন্য একাধারে আশার আলো ও মুক্তির বার্তা:
- রহমত : প্রথম দশ দিন আল্লাহর অশেষ রহমতের বারতা নিয়ে আসে।
- মাগফিরাত : দ্বিতীয় দশ দিন হলো ক্ষমা পাওয়ার সময়, যেখানে বান্দা তার অতীতের ভুলত্রুটির জন্য তওবা করে।
- নাজাত : শেষ দশ দিন হলো জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার পরম মুহূর্ত।
ইবাদতের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি
রমজান মাসে একটি নফল ইবাদত অন্য মাসের একটি ফরজের সমান সওয়াব বয়ে আনে। আর একটি ফরজ ইবাদত সত্তরটি ফরজের সমান সওয়াব দেয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, “রমজান মাসে যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজ করল, সে যেন অন্য মাসে একটি ফরজ আদায় করল।” এটি মূলত মুমিনদের জন্য সওয়াবের এক বিশাল ‘বোনাস’ অফার।
জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত ও শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা
রমজান শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আধ্যাত্মিক জগতে এক বিশাল পরিবর্তন আসে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, “যখন রমজান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।” ফলে এই মাসে নেক কাজ করা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায়।
মহিমান্বিত রাত : লাইলাতুল কদর
রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে ‘লাইলাতুল কদর’ বা কদরের রাত। পবিত্র কোরআনে এই রাতকে ‘হাজার মাসের চেয়েও উত্তম’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এক রাতের ইবাদত ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদতের চেয়েও বেশি সওয়াব এনে দিতে পারে। এটি এই মাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত।
আত্মশুদ্ধি ও সহমর্মিতার শিক্ষা
রোজার মাধ্যমে মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণা বুঝতে শেখে, যা তাকে সমাজের দরিদ্র ও অনাহারী মানুষের প্রতি দয়ালু হতে অনুপ্রাণিত করে। এছাড়া গিবত, মিথ্যাচার এবং অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে রোজাদার তার চরিত্রের উন্নয়ন ঘটায়। এটি মূলত শরীর ও মনের এক অসাধারণ ডিটক্স বা পরিচ্ছন্নতা অভিযান।
শেষ কথা
মাহে রমজান আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিশেষ উপহার। এই মাসের প্রতিটি মুহূর্ত হিরার চেয়েও দামি। কেবল না খেয়ে থাকাই রোজা নয়, বরং চোখের রোজা, কানের রোজা এবং অন্তরের রোজার মাধ্যমে নিজেকে প্রকৃত মুমিন হিসেবে গড়ে তোলাই হোক আমাদের এবারের রমজানের অঙ্গীকার। আসুন, আমরা এই রহমতের মাসে বেশি বেশি দান-সদকা করি এবং প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা ভিক্ষা করি।