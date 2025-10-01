Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    বিদেশে উচ্চশিক্ষা

    অ্যামাজনে ডেটা সায়েন্টিস্ট ইন্টার্নশিপের সুযোগ

    বিদেশে উচ্চশিক্ষা 1 Min Read
    অ্যামাজনে ডেটা সায়েন্টিস্ট ইন্টার্নশিপ
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান অ্যামাজন ২০২৫ সালের জন্য ডেটা সায়েন্টিস্ট ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের ঘোষণা দিয়েছে। এই পেইড ইন্টার্নশিপে অংশ নিতে পারবেন কম্পিউটার সায়েন্স, মেশিন লার্নিং, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়নরত মাস্টার্সের শিক্ষার্থীরা। বছরের যেকোনো সময় শুরু করা যাবে।

    অ্যামাজনে ডেটা সায়েন্টিস্ট ইন্টার্নশিপ

    ইন্টার্নশিপের সময়কাল: তিন থেকে ছয় মাস।

    শুরু করার সময়: বছরের যেকোনো সময়।

    বিষয়সূচি

    আয়োজক দেশ:

    ইউরোপের একাধিক দেশ (অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, স্পেন ও যুক্তরাজ্য)।

    সুযোগ-সুবিধা

    • আকর্ষণীয় ভাতা বা স্টাইপেন্ড।
    • অভিজ্ঞ ম্যানেজার ও মেন্টরের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা।
    • শীর্ষ সম্মেলনে গবেষণাপত্র প্রকাশের সুযোগ।
    • নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট ও এক্সক্লুসিভ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ।
    • ডেটা সায়েন্স ও মেশিন লার্নিং ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ।

    আবেদনের যোগ্যতা

    • সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি থাকতে হবে।
    • ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।
    • মেশিন লার্নিং, অপ্টিমাইজেশন, স্ট্যাটিসটিকস, প্রসেস কন্ট্রোল বা অনুরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
    • পাইথন, এসকিউএল ও আর–এর মতো প্রোগ্রামিং বা ডেটা স্ক্রিপ্টিং ভাষায় দক্ষ হতে হবে।
    • বিগ ডেটা পরিচালনা ও অ্যালগরিদম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

    আবেদন প্রক্রিয়া

    অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন করতে ও আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন এই ওয়েবসাইটে

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!