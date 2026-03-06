Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    জীবনধারা

    ইফতারে খেজুর : একটি পুষ্টিকর মরু-ফলের অবিশ্বাস্য গুণাগুণ

    জীবনধারা 2 Mins Read
    ইফতারে খেজুর-একটি পুষ্টিকর মরু-ফলের অবিশ্বাস্য গুণাগুণ
    ইফতারে খেজুর-একটি পুষ্টিকর মরু-ফলের অবিশ্বাস্য গুণাগুণ
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারের প্রথম কামড়টি খেজুর দিয়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে দারুণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি। মরুভূমির এই মিষ্টি ফলটিকে বলা হয় ‘প্রকৃতির মাল্টিভিটামিন’।

    রোজাদারদের জন্য এটি শুধু ক্ষুধা নিবারণের উপায় নয়, বরং শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগানোর এক জাদুকরী উৎস। কেন এই রমজানে খেজুর আপনার সেরা সঙ্গী হওয়া উচিত, চলুন জেনে নিই তার বিস্তারিত।

    বিষয়সূচি

    ইনস্ট্যান্ট এনার্জি বা তাৎক্ষণিক শক্তি

    দীর্ঘ ১০-১৫ ঘণ্টা না খেয়ে থাকার ফলে শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা অনেক কমে যায়। খেজুরে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক শর্করা (গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও সুক্রোজ) থাকে, যা ইফতারের পরপরই রক্তে মিশে গিয়ে দ্রুত ক্লান্তি দূর করে এবং শরীরকে চাঙা করে তোলে।

    হজমে সহায়তা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর

    রোজায় খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের কারণে অনেকেরই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হয়। খেজুরে আছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ, যা অন্ত্রের কার্যক্রম সচল রাখে এবং হজমে সাহায্য করে। ইফতারে ১-২টি খেজুর খেলে সারাদিন খালি পেটে থাকার পর গুরুপাক খাবার হজম করা শরীরের জন্য সহজ হয়।

    খনিজ ও ভিটামিনের ভাণ্ডার

    খেজুর শুধু মিষ্টি নয়, এটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের বড় উৎস।

    • পটাশিয়াম: এটি শরীরে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখে।
    • ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়াম: হাড়ের ক্ষয় রোধে ও পেশির কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।
    • আয়রন: রক্তস্বল্পতা দূর করে এবং শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ায়।

    মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও স্নায়বিক সুরক্ষা

    রোজায় অনেক সময় মাথাব্যথা বা মানসিক ক্লান্তি দেখা দেয়। খেজুরে থাকা ভিটামিন বি৬ স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং স্মৃতিশক্তি প্রখর রাখতে সাহায্য করে। এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর, যা মস্তিষ্কের কোষকে প্রদাহ থেকে রক্ষা করে।

    ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ ও ওজন রক্ষা

    ইফতারে অনেক সময় আমরা ভাজাভুজি বা অতিরিক্ত খেয়ে ফেলি। কিন্তু ইফতারের শুরুতে দুটি খেজুর খেলে তা মস্তিষ্কে তৃপ্তির সংকেত পাঠায়, ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে। এটি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

    ইনসুলিনের ভারসাম্য রক্ষা

    মিষ্টি হলেও খেজুরের ‘গ্লাইসেমিক ইনডেক্স’ তুলনামূলক কম। অর্থাৎ এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হুট করে বাড়িয়ে দেয় না। সীমিত পরিমাণে খেজুর খাওয়া ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও বেশ উপকারী হতে পারে (তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উত্তম)।

    শেষ কথা

    ইফতারে খেজুর খাওয়া কেবল সুন্নত বা ঐতিহ্য নয়, এটি একটি সম্পূর্ণ সুষম খাদ্যের সমাহার। সারাদিনের ধকল শেষে শরীরকে দ্রুত পুনরুজ্জীবিত করতে খেজুরের কোনো বিকল্প নেই। তাই এই রমজানে সুস্থ থাকতে আপনার ইফতারের থালিতে অন্তত ২-৩টি ভালো মানের খেজুর রাখতে ভুলবেন না।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!