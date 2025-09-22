জি সিরিজে সুমনের “জুক বক্স”

আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন মিউজিক চ্যানেলে শিল্পীদের আলগা আলগা গান শুনে দীর্ঘদিন অভ্যস্ত। দেশের পাইওনিয়র মিউজিক চ্যানেল জি সিরিজ বেশ আগে থেকেই একটা উদ্যোগ নিয়েছে। “জুক বক্স” শিরোনামে একজন শিল্পীর কয়েকটি নির্বাচিত গান নিয়ে একটা এ্যলবাম তাদের চ্যানেলে দিচ্ছে।
এতে করে শ্রোতারা এক সাথে প্রিয় শিল্পীর গানগুলো পাচ্ছেন। জি সিরিজে’র এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।
সম্প্রতি জেনস সুমনের ৭ টি গান নিয়ে জুক বক্স এল জি সিরিজ মিউজিকে। দীর্ঘ বিরতি দিয়ে জেনস সুমন ‘ যদি ভাব তুমি। ‘ সুস্মিতা ‘ এই দুটো গান নিয়ে ফিরে এলেন।
সুমনের শিরায় প্রবহমান সুর। রক্তে যেমন নিকোটিন, এ্যলকোহল বা ড্রাগস এর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া মিশে থাকে গানও তেমন সুমনের রক্তে।
ব্যক্তিগত কিছু আলাপচারিতায় জানি গৃহিণী ঘর সামলান। আর সুমন এক বাউন্ডুলে সংঙ্গীতখোরের জীবন যাপন করেন। জি সিরিজের প্রাণ পুরুষ নাজমুল হক ভূঁইয়া খালেদের সোহাগী প্রশ্রয় ও অনুশাসনে সুমন আবার গানের নেশায়।
জেনস সুমন জানান, লম্বা বিরতি শেষে নতুন করে শূন্য থেকে শুরু করেছেন তিনি।
সম্প্রতি জি সিরিজ ইউটিউবে প্রকাশ করেছে অডিও জুকবক্স। ‘আসমান জমিন’, ‘যদি ভাবো তুমি’, ‘সুস্মিতা’সহ সাতটি গান দিয়ে সাজানো হয়েছে সুমনের গান শিরোনামের এই জুকবক্স। জেনস সুমন জানালেন, জি সিরিজ থেকে এই সময়ে প্রকাশিত নতুন পাঁচটি গানের সঙ্গে পুরোনো দুটি গান যোগ করে প্রকাশ পেয়েছে এই অডিও জুকবক্স।
জেনস সুমন বলেন, ‘আগে অ্যালবাম প্রকাশ হতো। সেখানে একসঙ্গে ১০ থেকে ১২টি গান থাকত। এখন গান প্রকাশ পায় একটি করে। গানগুলো খুঁজে বের করে শোনা কঠিন মনে হয়। এই বিষয়টি চিন্তা করে এই ব্যবস্থা নেওয়া।’
অডিও জুকবক্সের পর ভিডিও জুকবক্সের পরিকল্পনা করছেন জেনস সুমন। আগামী মাসে গীতিকার গোলাম মোর্শেদের গান জানালা ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিও জুকবক্স প্রকাশের পরিকল্পনা আছে বলে জানালেন সুমন। ইতিমধ্যে সেখানে তিনটি গান প্রকাশ হয়েছে। নতুন আরেকটি গান যুক্ত করে ভিডিও জুকবক্স প্রকাশিত হবে।
ফিরে আসা প্রসঙ্গে জেনস সুমন বলেন, “এটা আমার কাছে পুনর্জন্মের মতো। নতুন করে প্রাণ পেলে যে অনুভূতি হয়, সে রকম আরকি। নিজেকে নতুন শিল্পী মনে হচ্ছে। নতুন এই সংগীতযাত্রায় যা যা করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে, চেষ্টা করছি তা করতে।’
সুমনের কাছে এটি দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং। তিনি বলেন, “আমরা যেহেতু নব্বইয়ের দশকের শিল্পী, তাই গানের মধ্যে সেই সময়ের একটা ফিল থাকে। এরপরও চেষ্টা করছি নতুন প্রজন্মের শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী গান করার।
তাই নতুন প্রজন্মের সংগীত পরিচালকদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছি। তরুণ শ্রোতাদের কথা মাথায় রেখে টেকনো, আরএনবি, হিপহপ ঘরানার গানের পরিকল্পনা করছি। এরই মধ্যে চারটি গান তৈরি হয়েছে। দুটি গান প্রকাশ পাবে জি সিরিজ থেকে, অন্য দুটি গান আসবে গান জানালা থেকে।”
জি সিরিজের নানা আড্ডায় সুমন নীরব শ্রোতা বেশিরভাগ সময়। তাকে অস্থির আর এলোমেলো মনে হলেও নানান বোধে সে আক্রান্ত থাকে। সেই উপলব্ধির স্রোত তার নিজস্ব। তবে সে মানুষের মুক্ত বিকাশের জন্য স্বাধীন সমাজের প্রত্যাশি এমন মনে হয়েছে একান্ত আলাপ চারিতায়।