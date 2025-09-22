গেম-চেঞ্জার হতে চলেছে মারুতি ভিক্টোরিস?

আগেই ঝড় তুলেছিল মারুতির নতুন গাড়ির খবর। অবশেষে বাজারে লঞ্চ হয়ে গেল Maruti Suzuki Victoris। দাম শুনে সত্যিই অনেকের চোখ কপালে উঠতে বাধ্য! পুজোর আগেই শুরু হবে বুকিং, তাই গ্রাহকদের উচ্ছ্বাস এখন তুঙ্গে।
দাম কত?
কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মারুতি সুজুকি ভিক্টোরিসের (Maruti Suzuki Victoris Price) দাম শুরু হচ্ছে ১০.৫০ লক্ষ থেকে। সর্বোচ্চ ভেরিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে প্রায় ১৯.৯৯ লক্ষ। পুজোর আগে বুকিং শুরু হলেও, বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে Victoris ইতিমধ্যেই গাড়িপ্রেমীদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলতে শুরু করেছে।
মাইলেজ থেকে শুরু করে উন্নত ফিচার, সব কিছুর উপর ভিত্তি করে গাড়িটির তিনটি আলাদা মডেল বাজারে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে স্ট্রং হাইব্রিড, হাইব্রিড অটোমেটিক এবং সিএনজি ভেরিয়েন্ট। এবার দেখে নেওয়া যাক, আপনার জন্য কোন মডেলটি সবচেয়ে ভাল হবে।
মাইলেজ ও উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয় চাইলে স্ট্রং হাইব্রিড ভেরিয়েন্টটি আপনার জন্য সেরা বিকল্প। এই মডেলটির দাম শুরু হচ্ছে ১৬.৩ লক্ষ টাকা থেকে, যা টপ-এন্ড মডেলের জন্য ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এই মডেলটি ভিক্টোরিসের সবচেয়ে শক্তিশালী ভেরিয়েন্ট এবং এটিকে সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক মোডেও চালানো যায়। এর ফলে এটি দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে বেশি জ্বালানি সাশ্রয়ী।
যদি আপনার বাজেট তুলনামূলকভাবে কম হয়, কিন্তু আপনি একটি ফিচার-সমৃদ্ধ এসইউভি চান, তাহলে মাইল্ড হাইব্রিড অটোমেটিক ভেরিয়েন্টটি আপনার জন্য উপযুক্ত। যদিও এটি স্ট্রং হাইব্রিডের মতো দক্ষ নয়, তবুও এটি কর্মক্ষমতা এবং দামের দিক থেকে দারুণ ভারসাম্য বজায় রাখে। এই ভেরিয়েন্টটির দাম ১৩.৩ লক্ষ টাকা থেকে ১৭.৭ লক্ষ টাকা, যা মধ্যম আয়ের ক্রেতাদের জন্য একটি ভাল পছন্দ।
যারা জ্বালানি সাশ্রয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন, তাদের জন্য সিএনজি ভেরিয়েন্টটি সবচেয়ে সাশ্রয়ী বিকল্প। এই মডেলটি টপ-এন্ডে পাওয়া না গেলেও, এতে ভালো ফিচার রয়েছে। যারা নিয়মিত লম্বা দূরত্বে গাড়ি চালান, তাদের জন্য এটি খুবই লাভজনক হবে। তবে এই মডেলে স্বয়ংক্রিয় গিয়ারবক্সের সুবিধা নেই।
মারুতি এবার ভিক্টোরিসে অল-হুইল ড্রাইভ (AWD)-এর বিকল্পও দিয়েছে। এই বিশেষ ফিচারটি অ্যাডভেঞ্চার ও অফ-রোডিং ভালবাসেন, এমন চালকদের জন্য খুবই কাজের। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল, AWD ভেরিয়েন্টটি স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশনের সঙ্গে আসে, যার কারণে এটি অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।