দ. কোরিয়ায় স্কলারশিপে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (এসএনইউ) স্যামসাং স্কলারশিপ-২০২৬–এর আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়টিতে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বিশ্বের যে কোনো দেশের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ২০ অক্টোবর ২০২৫।
১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এসএনইউ দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে অবস্থিত একটি মর্যাদাপূর্ণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ১৬টি কলেজ ও ১১টি পেশাদার গ্র্যাজুয়েট স্কুল রয়েছে।
সুযোগ-সুবিধা
- পূর্ণ অর্থায়নকৃত বৃত্তি।
- মাসিক ভাতা প্রদান করবে।
- স্নাতক সম্পন্নের পর স্যামসাং এসডিআইতে কর্মসংস্থানের সুযোগ।
- আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতা ও গবেষণার সুযোগ।
আবেদনের যোগ্যতা
- স্নাতকোত্তরে আবেদনের জন্য স্নাতকের সনদ থাকতে হবে।
- পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তরের সনদ থাকতে হবে।
- অ্যাকাডেমিক ফলাফল ভালো হতে হবে।
প্রয়োজনীয় নথিপত্র
- অনলাইন আবেদনপত্র।
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের ট্রান্সক্রিপ্ট (যেখানে প্রযোজ্য)।
- মোটিভেশন লেটার।
- জীবনবৃত্তান্ত (সিভি)।
অধ্যয়নের ক্ষেত্র
- প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ।
- প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুষদ।
- সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ।
- মানবিক অনুষদ।
- ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ।
আবেদন প্রক্রিয়া
অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদন করতে এবং আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।