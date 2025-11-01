স্কলারশিপ নিয়ে কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপের আওতায় স্নাতক প্রোগ্রামে অধ্যয়নের সুযোগ দিচ্ছে কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়। ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডসের আওতায় নির্বাচিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের এই স্কলারশিপ প্রদান করা হবে।
বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এ স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার একটি শীর্ষস্থানীয় পাবলিক রিসার্চ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতি বছর ৩,০০০ এরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে সুবিধা প্রদান করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়টি চিকিত্সা ক্ষেত্রে গবেষণায় অবদানের জন্যও পরিচিত।
সুযোগ সুবিধা
- কানাডিয়ান সংস্কৃতি অন্বেষণ ও কানাডায় উচ্চশিক্ষা অর্জনের এক চমৎকার সুযোগ রয়েছে।
- নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের এককালীন $10,000 CDN কানাডিয়ান ডলার প্রদান করবে।
আবেদনের যোগ্যতা
- আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হতে হবে।
- স্নাতক ডিগ্রিতে আবেদনের জন্য উচ্চমাধ্যমিক পাস হতে হবে।
- ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে (ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাগত শর্ত প্রযোজ্য হবে)।
আবেদন প্রক্রিয়া
অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনকারীকে তার ভর্তিচ্ছু একটি প্রোগ্রাম খুঁজে নিতে হবে। তারপরে ভর্তির প্রয়োজনী বিষয়গুলো জেনে নিয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদন করতে এবং আবদেনপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।