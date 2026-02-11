ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রকৌশলবিদ্যার কথা উঠলে যে দেশটির নাম বিশ্বজুড়ে সবার আগে উচ্চারিত হয়, সেটি হলো জার্মানি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, বিশ্বমানের গবেষণা সুবিধা এবং প্রায় বিনা বেতনে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, এই তিনের সমন্বয়ে জার্মানি এখন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে স্বপ্নের গন্তব্য। এই আর্টিকেলে জেনে নিন জার্মানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ। উচ্চশিক্ষা যখন সাধ্যের মধ্যে আপনি যদি অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, সিভিল কিংবা রোবোটিকসের মতো বিষয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চান, তবে জার্মানির সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে পারে আপনার সাফল্যের সোপান। আজকের প্রতিবেদনে আমরা জার্মানির শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেখানে পড়ার নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।
কেন প্রকৌশলবিদ্যার জন্য জার্মানিকে বেছে নেবেন?
জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো এখানকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টিউশন ফি নেই কিংবা নামমাত্র রয়েছে। এছাড়া ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া কোলাবোরেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার চলাকালীনই মার্সিডিজ-বেঞ্জ, বিএমডব্লিউ বা সিমেন্সের মতো বিশ্বখ্যাত কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পায়।
জার্মানির সেরা ৫ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়
১. টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ মিউনিখ
২. কার্লসরুহে ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি
৩. আরডব্লিউটিএইচ আচেন ইউনিভার্সিটি
৪. টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ বার্লিন
৫. টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ ড্রেসডেন
টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ মিউনিখ (TUM)
জার্মানির এক নম্বর এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হলো টিইউএম (TUM)। বিশেষ করে মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য এটি বিশ্ববিখ্যাত।
- কেন সেরা: এখানকার উদ্ভাবনী গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক শিক্ষার্থীদের গ্লোবাল ক্যারিয়ার গড়তে সাহায্য করে।
- বিশেষত্ব: উদ্যোক্তা তৈরির জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ইনকিউবেশন সেন্টার রয়েছে।
কার্লসরুহে ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (KIT)
ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ন্যাচারাল সায়েন্সের সমন্বয়ে কেআইটি (KIT) একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার সায়েন্সে যারা উচ্চতর শিক্ষা নিতে চান, তাদের জন্য এটি সেরা পছন্দ।
- সুবিধা: বড় বড় রিসার্চ সেন্টারের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকার সুযোগ।
আরডব্লিউটিএইচ আচেন ইউনিভার্সিটি (RWTH Aachen)
ইউরোপের বৃহত্তম টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে একটি হলো আরডব্লিউটিএইচ আচেন। অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য এটিকে বিশ্বের ‘পাওয়ারহাউস’ বলা হয়।
- ভর্তির টিপস: এখানে ভর্তির জন্য সিজিপিএ এবং টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড খুব শক্তিশালী হতে হয়।
টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ বার্লিন (TU Berlin)
জার্মানির রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এর ডাইনামিক কারিকুলামের জন্য পরিচিত। এয়ারোস্পেস এবং প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে।
ইউনিভার্সিটি অফ স্টুটগার্ট
অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মার্সিডিজ ও পোরশে-র মতো কোম্পানিতে সরাসরি কাজ শেখার সুযোগ পায়।
জার্মানির সেরা ৫ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা
|বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম
|বিশেষায়িত বিষয়
|টিউশন ফি
|গবেষণার সুযোগ
|TU Munich
|মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল
|নেই (পাবলিক)
|অত্যন্ত উচ্চ
|KIT
|এনার্জি, কম্পিউটার সায়েন্স
|নেই (পাবলিক)
|বিশ্বমানের
|RWTH Aachen
|অটোমোবাইল, সিভিল
|নেই (পাবলিক)
|ইন্ডাস্ট্রি ফোকাসড
|TU Berlin
|এয়ারোস্পেস, ম্যানুফ্যাকচারিং
|নেই (পাবলিক)
|আধুনিক ল্যাব
|TU Dresden
|মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স
|নেই (পাবলিক)
|ইনোভেটিভ
জার্মানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ : উচ্চশিক্ষা যখন সাধ্যের মধ্যে
বিদেশে উচ্চশিক্ষার কথা ভাবলে প্রথমেই মাথায় আসে লাখ লাখ টাকার টিউশন ফি। কিন্তু জার্মানি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে জার্মানিই একমাত্র দেশ, যারা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রায় বিনা মূল্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেয়। তবে ‘বিনা মূল্য’ মানেই কিন্তু একদম খরচ নেই, এমনটা নয়। একজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর জন্য ২০২৬ সালে জার্মানিতে পড়াশোনার সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি স্বচ্ছ ধারণা নিচে দেওয়া হলো।
১. টিউশন ফি (Tuition Fees)
জার্মানির অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কোনো টিউশন ফি নেয় না। তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে:
- পাবলিক ইউনিভার্সিটি: জার্মানির ১৬টি রাজ্যের মধ্যে ১৫টিতেই কোনো টিউশন ফি নেই। শুধু ‘বাডেন-ওয়ার্টেমবার্গ’ (Baden-Württemberg) রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার প্রতি প্রায় ১,৫০০ ইউরো ফি দিতে হয়।
- প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি: আপনি যদি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান, তবে বছরে ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ ইউরো পর্যন্ত খরচ হতে পারে।
২. সেমিস্টার কন্ট্রিবিউশন (Semester Contribution)
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি না থাকলেও প্রতি সেমিস্টারে একটি প্রশাসনিক ফি দিতে হয়, যাকে বলা হয় ‘সেমিস্টার কন্ট্রিবিউশন’।
- এর পরিমাণ সাধারণত ১৫০ থেকে ৪০০ ইউরো (সেমিস্টার প্রতি)।
- সুবিধা: এই ফি-র মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকে ‘সেমিস্টার টিকিট’, যা দিয়ে আপনি ওই নির্দিষ্ট শহর বা রাজ্যে বাস, ট্রাম এবং ট্রেনে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন।
৩. ব্লকড অ্যাকাউন্ট (Blocked Account)
জার্মানিতে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো ‘ব্লকড অ্যাকাউন্ট’। এটি মূলত আপনার এক বছরের জীবনযাত্রার ব্যয়ের নিশ্চয়তা।
- ২০২৬ সালের সম্ভাব্য পরিমাণ: প্রতি বছর এই পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এটি বছরে প্রায় ১১,৯০০ থেকে ১২,৫০০ ইউরো (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১৫.৫ থেকে ১৬.৫ লাখ টাকা)।
- এই টাকাটি আপনার নিজের নামেই জার্মানির একটি ব্যাংকে জমা থাকবে এবং প্রতি মাসে আপনি সেখান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করার জন্য তুলতে পারবেন।
৪. আবাসন ও জীবনযাত্রার ব্যয় (Cost of Living)
জার্মানির খরচ নির্ভর করে আপনি কোন শহরে থাকছেন তার ওপর। মিউনিখ বা ফ্রাঙ্কফুর্টের মতো শহরে খরচ বেশি, আবার ড্রেসডেন বা লাইপজিগের মতো শহরে খরচ তুলনামূলক কম।
- বাসা ভাড়া: মাসে ৩০০ থেকে ৬০০ ইউরো (শেয়ারড অ্যাপার্টমেন্ট বা স্টুডেন্ট ডরমিটরি)।
- খাবার ও অন্যান্য: মাসে ১৫০ থেকে ২৫০ ইউরো।
- স্বাস্থ্য বীমা (Health Insurance): মাসে ১১০ থেকে ১২০ ইউরো (শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক)।
ভর্তি প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র
জার্মানিতে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আবেদনের জন্য সাধারণত নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়:
- ভাষা দক্ষতা: ইংরেজি মিডিয়াম কোর্সের জন্য IELTS (৬.৫+) এবং জার্মান মিডিয়ামের জন্য TestDaF বা DSH সার্টিফিকেট।
- একাডেমিক রেকর্ড: ব্যাচেলর বা মাস্টার্সের জন্য ভালো সিজিপিএ এবং কোর্স কারিকুলামের মিল থাকা জরুরি।
- ব্লকড অ্যাকাউন্ট: জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য জার্মান ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখতে হয় (যা প্রতি বছর পরিবর্তনশীল)।
শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ টিপস
বর্তমানে জার্মানি ‘অপরচুনিটি কার্ড’ (Chancenkarte) চালু করেছে, যার ফলে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি খোঁজা এখন অনেক সহজ। এছাড়া স্কিলড মাইগ্রেশন সহজ হওয়ার কারণে প্রকৌশলীদের জন্য জার্মানি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ ও সম্ভাবনাময়।
বিনা বেতনে জার্মানিতে উচ্চশিক্ষা : স্বপ্ন যখন হাতের মুঠোয়
উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার কথা ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ব্যাংক ব্যালেন্সের দুশ্চিন্তা। কিন্তু জার্মানি এমন এক দেশ, যা এই ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। ইউরোপের শক্তিশালী অর্থনীতির এই দেশটিতে প্রায় প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টিউশন ফি নেই। প্রকৌশল, চিকিৎসা কিংবা ব্যবসায় শিক্ষা, যেকোনো বিষয়ে বিশ্বমানের ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব প্রায় বিনা খরচে। আজকের প্রতিবেদনে আমরা আলোচনা করব কীভাবে আপনিও এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আপনার ক্যারিয়ারকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন।
১. টিউশন ফি কেন নেই?
জার্মানি বিশ্বাস করে যে শিক্ষা কোনো পণ্য নয়, বরং এটি সবার অধিকার। দেশটির সরকার উচ্চশিক্ষায় প্রচুর ভর্তুকি দেয় এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তাদের শ্রমবাজারের ঘাটতি পূরণ করতে চায়। একারণেই সরকারি বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনো টিউশন ফি দিতে হয় না।
২. পাবলিক বনাম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়
জার্মানিতে পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি বোঝা সবচেয়ে জরুরি:
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়: এখানে পড়াশোনা ফ্রি। জার্মানির ৯৫% শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এটাই সেরা গন্তব্য।
- প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়: এখানে টিউশন ফি দিতে হয়। সাধারণত যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পায় না বা বিশেষ কোনো শর্ট কোর্স করতে চায়, তারা এখানে ভর্তি হয়।
৩. বিনা বেতনে পড়ার শর্তাবলি
সবাই চাইলেই কি ফ্রি পড়তে পারবে? উত্তর হচ্ছে—হ্যাঁ, তবে কিছু শর্ত আছে:
- একাডেমিক যোগ্যতা: আগের পরীক্ষায় (এইচএসসি বা অনার্স) ভালো ফলাফল থাকা জরুরি।
- ভাষা দক্ষতা: আপনি যদি ইংরেজি মাধ্যমে (English Taught) পড়তে চান তবে IELTS (৬.৫+) এবং জার্মান মাধ্যমে পড়তে চাইলে B1/B2/C1 লেভেলের ভাষা জ্ঞান লাগবে।
- সঠিক কোর্স নির্বাচন: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিযোগিতা বেশি থাকে, তাই আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিল আছে এমন কোর্স বেছে নিতে হবে।
৪. খরচ কি একদমই নেই?
টিউশন ফি না থাকলেও কিছু আনুষঙ্গিক খরচ আছে যা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন:
সেমিস্টার কন্ট্রিবিউশন: প্রতি ৬ মাস অন্তর বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৫০-৪০০ ইউরো দিতে হয়। এর বিনিময়ে আপনি স্টুডেন্ট আইডি এবং পুরো রাজ্য বা শহরে ফ্রিতে যাতায়াতের জন্য সেমিস্টার টিকিট পাবেন।
খরচ কমানোর উপায় : স্কলারশিপ ও পার্ট-টাইম জব
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য খরচ আরও কমিয়ে আনার দুটি প্রধান পথ রয়েছে:
- পার্ট-টাইম জব: জার্মানিতে শিক্ষার্থীরা বছরে ১৪০টি পূর্ণ দিবস বা ২৮০টি অর্ধ দিবস কাজ করার সুযোগ পায়। সাধারণত পার্ট-টাইম জব করেই জীবনযাত্রার সব খরচ অনায়াসেই মেটানো সম্ভব।
- DAAD স্কলারশিপ: আপনি যদি মেধাবী হন, তবে DAAD-এর মতো নামী স্কলারশিপের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ফ্রিতে এবং মাসিক ভাতার সুবিধা নিয়ে পড়তে পারবেন।
পরিশেষ
পরিশেষে বলা যায়, জার্মানি কেবল ডিগ্রি অর্জনের জায়গা নয়, বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ। শুরুতে ব্লকড অ্যাকাউন্টের টাকা জোগাড় করা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং মনে হলেও, ডিগ্রি শেষে উচ্চমানের বেতন এবং উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা সেই বিনিয়োগকে বহুগুণে সার্থক করে তোলে।
