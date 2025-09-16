হংকংকে ৪ উইকেটে হারালো লঙ্কানরা

এশিয়া কাপে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে হংকংকে ৪ উইকেটে হারিয়ে আসরে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। হংকংয়ের দেয়া ১৫০ রানের লক্ষ্য ১০ বল হাতে রেখে জয় ছুঁয়ে ফেলে লঙ্কানরা।
এদিন দুবাইয়ে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪১ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়ে হংকং। ২৩ রান করা জিশান আলীকে ফেরান চামিরা। এরপর দ্রুতই দ্বিতীয় উইকেট হারায় দলটি। তবে আনশি রাঠ ও নিজাকাত খান ৬১ রানের জুটি গড়ে দলকে বিপদমুক্ত করেন। আনশি ফেরেন ৪৮ রান করে। অপর প্রান্তে অপরাজিত ফিফটিতে দলের বড় সংগ্রহ নিশ্চিত করেন নিজাকাত। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রানে থামে হংকংয়ের ইনিংস।
জবাবে ৬২ রানে ২ উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা। তবে ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা ৬৮ রানের ইনিংস খেলে দলকে জয়ের পথে রাখেন। ২০ রান করেন কুশল পেরেরা। শেষ দিকে দ্রুত ৪ উইকেট হারালেও হাসারাঙ্গার ২০ রানের ঝড়ো ইনিংসে ৪ উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লঙ্কানরা।