ফুটবল সম্রাট পেলে : একটি নশ্বর দেহ ও এক অবিনশ্বর নক্ষত্রের মহাকাব্য

ফুটবল মানেই কি শুধু একটি বলের পেছনে ২২ জন মানুষের দৌড়ঝাঁপ? নাকি এর চেয়েও বেশি কিছু? ব্রাজিলের বস্তি থেকে উঠে আসা এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর যখন নিজের জাদুকরী পায়ে পুরো বিশ্বকে সম্মোহিত করে রাখতেন, তখন ফুটবল হয়ে উঠত একটি শিল্প। তিনি আর কেউ নন, তিনি এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তো, যাকে বিশ্ব চেনে ‘পেলে’ নামে। তিনি কেবল একজন খেলোয়াড় ছিলেন না, তিনি ছিলেন ফুটবলের সমার্থক শব্দ। গোলপোস্টের সামনে তাঁর উপস্থিতি মানেই ছিল গোলদাতার চূড়ান্ত উল্লাস আর প্রতিপক্ষের অসহায় আত্মসমর্পণ। আজ আমরা ফিরে দেখব ফুটবলের এই মুকুটহীন সম্রাটের সেই কিংবদন্তি হয়ে ওঠার গল্প।
বস্তি থেকে বিশ্বমঞ্চ : পেলের শৈশব ও উত্থান
১৯৪০ সালে ব্রাজিলের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম পেলের। অভাব এতটাই ছিল যে, ফুটবল কেনার টাকা ছিল না। মোজার ভেতরে খবরের কাগজ পুরে বানানো বল দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর অনুশীলন। কিন্তু প্রতিভা যেখানে আকাশছোঁয়া, দারিদ্র্য সেখানে কেবলই এক তুচ্ছ বাধা। মাত্র ১৫ বছর বয়সে সান্তোস ক্লাবে যোগ দিয়ে বিশ্বকে জানান দিলেন এক নতুন নক্ষত্রের আগমনী বার্তা।
তিন বিশ্বকাপের মহাপুরুষ
ফুটবল ইতিহাসে পেলে একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি তিনটি বিশ্বকাপ (১৯৫৮, ১৯৬২ এবং ১৯৭০) জয়ের বিরল গৌরবের অধিকারী। ১৯৫৮ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে যখন তিনি সুইডেনের মাঠে গোল করলেন, তখন বিশ্ব অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছিল এক কিশোরের অবিশ্বাস্য বীরত্ব। এরপর থেকে বিশ্বকাপ মানেই ছিল পেলের নামের জয়জয়কার।
১৯৭০-এর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ
মেক্সিকো বিশ্বকাপে পেলের পারফরম্যান্সকে অনেকেই ‘ফুটবলের শ্রেষ্ঠতম শিল্প’ হিসেবে অভিহিত করেন। ইতালিকে হারিয়ে যখন তিনি ট্রফি উঁচিয়ে ধরলেন, তখন তিনি কেবল ব্রাজিলের নায়ক নন, তিনি হয়ে উঠলেন গোটা বিশ্বের আইকন। তাঁর সেই আইকনিক হেডারের দৃশ্য আজও ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে গেঁথে আছে।
এক হাজার গোলের জাদুকর
পেলের ক্যারিয়ারের গোল সংখ্যা নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও, স্বীকৃত তথ্যমতে তিনি ১,২৮১টি গোল করেছেন। ১৯৬৯ সালে মারাকানা স্টেডিয়ামে যখন তিনি তাঁর এক হাজারতম গোলটি করেন, তখন ব্রাজিলের মানুষের উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। প্রতিটি গোলই যেন ছিল এক একটি নিখুঁত কবিতা। তিনি ডান পা, বাম পা কিংবা হেড, সবকিছুতেই ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
মাঠের বাইরের পেলে : শান্তির দূত
পেলে শুধু ফুটবল মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও ছিলেন প্রভাবশালী এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর জনপ্রিয়তা এতটাই তুঙ্গে ছিল যে, ১৯৬৯ সালে নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় দুপক্ষই ৪৮ ঘণ্টার জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিল, শুধু পেলের খেলা দেখার জন্য। আফ্রিকার অনেক দেশে ফুটবলকে জনপ্রিয় করার মূল কারিগর ছিলেন তিনি। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, একটি ফুটবল ম্যাচ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকেও থামিয়ে দিতে পারে।
চিরবিদায় ও এক নক্ষত্রের প্রস্থান
২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৮২ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান এই ফুটবল সম্রাট। তাঁর প্রস্থানে পুরো বিশ্ব থমকে গিয়েছিল। ব্রাজিল সরকার তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছিল। তিনি নেই, কিন্তু তাঁর ১০ নম্বর জার্সি আজও অনুপ্রেরণা দেয় হাজারো তরুণ ফুটবলারকে।
ফুটবল কেন পেলের কাছে ঋণী?
আজকের ফুটবল যে বাণিজ্যিক ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছেছে, তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন পেলে। তিনি দেখিয়েছেন ফুটবল মানে কেবল শক্তি নয়, ফুটবল মানে বুদ্ধিমত্তা ও শৈল্পিক সৌন্দর্য। আধুনিক ফুটবলের প্রতিটি ড্রিবলিং বা ব্যাকভলিতে আজও যেন পেলের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়।
শেষ কথা
পেলে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “আমি ফুটবলের জন্যই জন্মেছিলাম।” তাঁর এই কথাটি কত বড় সত্য, তা ইতিহাস সাক্ষী। তিনি চলে গেলেও ফুটবলের প্রতিটি ঘাসে, প্রতিটি গ্যালারিতে তাঁর পদচিহ্ন রয়ে যাবে। মেসি, রোনালদো বা এমবাপ্পে, যত বড় নক্ষত্রই আসুক না কেন, ‘রাজা’ একজনই থাকবেন, আর তিনি হলেন পেলে।