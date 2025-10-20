Close Menu
    হংকংয়ে রানওয়ে থেকে সাগরে ছিটকে পড়ল বিমান

    হংকংয়ে রানওয়ে
    হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় একটি কার্গো বিমান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রানওয়ে থেকে ছিটকে সাগরে পড়ে যায়। এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বিমানবন্দরের দুইজন গ্রাউন্ড স্টাফ নিহত হয়েছেন। বিমানে থাকা চারজন ক্রু সদস্যকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিবিসি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

    হংকংয়ে রানওয়ে

    সোমবার (২০ অক্টোবর) ভোর ৩টা ৫০ মিনিটে দুবাই থেকে হংকংয়ে পৌঁছায় এমিরেটসের কার্গো ফ্লাইট ইকেএ ৯৭৮৮। এটি পরিচালনা করছিল তুরস্কভিত্তিক এয়ার কার্গো সংস্থা এয়ার এসিটি। উত্তর দিকের রানওয়েতে অবতরণের সময় বিমানটি রানওয়েতে থাকা যানবাহনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং সোজা সাগরে পড়ে যায়।

    হংকং সিভিল অ্যাভিয়েশন বিভাগের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার সময় দুটি গ্রাউন্ড সাপোর্ট ভেহিকেলের কর্মী সাগরে পড়ে যান। দ্রুত উদ্ধার অভিযান চালিয়ে দুজনকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

    এদিকে বিমানের চারজন ক্রু সদস্য জীবিত আছেন এবং তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনার পর দুর্ঘটনাকবলিত রানওয়েটি সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। তবে বাকি দুটি রানওয়েতে বিমান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

    দুর্ঘটনার পর হংকং সরকারের ফ্লাইং সার্ভিসের হেলিকপ্টার ও ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার জাহাজ অংশ নেয় দীর্ঘ উদ্ধার অভিযানে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, নিরাপত্তাজনিত কারণে অন্তত ১১টি কার্গো ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

    দুর্ঘটনার কারণ তদন্তে বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত অনুসন্ধান শুরু করেছে এবং স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় সাংবাদিক সম্মেলনের ঘোষণা দিয়েছে।

    সূত্র: বিবিসি

