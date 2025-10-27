Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    খেলা

    জয় দিয়ে সিরিজ শুরু ক্যারিবিয়ানদের

    খেলা 2 Mins Read
    ক্যারিবিয়ান
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    ক্যারিবিয়ান

    সাগরিকায় তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হেরে গেল টাইগাররা। ক্যারিবিয়ানদের দেয়া ১৬৬ রানের জবাবে ১৪৯ রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। এত করে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১৬ রানের জয় পায় উইন্ডিজ।

    আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) সিরিজের প্রথম ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আগে ব্যাট নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৬৫ রান সংগ্রহ করে ক্যারিবিয়ানরা।

    ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ১৬৬ রানের জবাবে ব্যাট হাতে ওপেনিংয়ে আসেন দুই টাইগার ওপেনার সাইফ হাসান ও তানজিদ তামিম। শুরু থেকেই এদিন মারকুটে ব্যাট চালায় ওপেনাররা।

    ইনিংসের প্রথম ওভারে তুলে নেয় ১২ রান, দলীয় ১৬ রানের মাথায় ব্যাক্তিগত ১৫ রানে ক্যাচ আউট হয়ে তামিম ফিরলে ভাঙে ওপেনিং জুটি। তামিম ফিরলে ক্রিজে আসেন দলীয় অধিনায়ক লিটন কুমার দাস।

    অনেকদিন পার ইনজুরি কাটিয়ে দলে ফিরে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হন টাইগার কাপ্তান। দলীয় ২৯ রানে ক্যাচ দিয়ে বিদায নেন লিটন দাস। লিটন ফেরার অল্প সময় পর আবারও উইকেট হারায় বাংলাদেশ।

    দলীয় ৩৮ রানে হারিয়ে বসে ফর্মে থাকা টাইগার ওপেনার সাইফ হাসানের উইকেট। বড় শট খেলতে গিয়ে ক্যাচ আউটের শিকার হন সাইফ। সাইফ ফেরার পর স্কোরবোর্ডে মাত্র ৩ রান যোগ হতেই আবারও উইকেট হারায় টাইগাররা।

    দলীয় ৪১ রানের মাথায় হোল্ডারের বলে বোল্ড আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন শামিম পাটোয়ারী। স্কোরবোর্ডে বাংলাদেশের রান যখন ৭৭, তণ সাজঘরে ফেরে যায় ৬ ব্যাটার।

    একটা সময় মনে হয়েছিল ১০০-১১০ রানের বেশি করতে পারবে না বাংলাদেশ। কিন্তু মিডেল ওভারে তানজিম সাকিব ও নাসুমের জুটিতে জমে ওঠে খেলা। তাদের জুটিতে জয়ের আশাও দেখছিল টাইগার শিবির।

    দলীয় ১১৭ রানের মাথায় সাকিব আউট হলে ভাঙে তাদের ৪০ রানের জুটি। সাকিব আউট হলেও আশা ছিল নাসুম ও রিশাদের ব্যাটে তবে পারল না রিশাদ-নাসুম।

    দলীয় ১২৩ ও ১২৯ রানের মাথায় সাজঘরে ফেরে যায় নাসুম ও রিশাদ। স্কোরবোর্ডে যখন ১২৯ রান তখন সাজঘরে ফিরে যায় ৯ ব্যাটার।

    শেষ দিকে, বোলারদের দারুণ ব্যাটিংয়ে ভর করে ১৪৯ রানে গিয়ে থামে বাংলাদেশের ইংনিস। এবং ১৬ রানে ম্যাচ জিতে যায় ক্যারিবিয়ানরা। এই জয়ে ১-০তে এগিয়ে গেল শাই হোপের দল।

    ব্যাট হাতে বাংলাদেশের হয়ে ৫ বলে ১৫ রান করেন তানজিদ তামিম, ২৫ বলে ২৮ রান করেন তাওহিদ হৃদয়, ২৭ বলে ৩৩ রান করেন তানজিম সাকিব, ১৩ বলে ২০ রান করেন নাসুম আহমেদ।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!