আইফোন ইতিহাসের সবচেয়ে পাতলা ফোন

আইফোন ১৭ সিরিজ। আইফোনপ্রেমীদের জন্য বহুল কাঙ্ক্ষিত এই সিরিজিটি। তবে আইফোনপ্রেমীদের কথা মাথায় নিয়ে ১৭ সিরিজের চারটি ভার্সন এনেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাপল। ভার্সন চারটি হলো আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন ১৭ এয়ার।
আইফোনের এই সিরিজিটি আত্মপ্রকাশের মাধ্যেমে আইফোন ইতিহাসের সবচেয়ে পাতলা ফোনের যায়গা করে নিলো আইফোন ১৭ এয়ার।
ফোনটির পুরুত্ব মাত্র ৫.৬ মিলিমিটার। ওজন মাত্র ১৬৫ গ্রাম। ৮০ শতাংশ রিসাইকেলড টাইটেনিয়াম দিয়ে তৈরি এই ফোনটি। নতুন ফোনটির ডিসপ্লে সাইজ ৬.৫ ইঞ্চি এবং ফোনের উভয় দিকেই রয়েছে প্রো-সেরামিক শিল্ড। এর ফলে, এই ফোন ভাঙার সম্ভাবনাও কমে গেছে আরও চারগুণ।
তবে, আয়তনে সরু হলেও, অ্যাপেল কর্তৃপক্ষের দাবি আইওএস ২৬-র অ্যাডাপটিভ পাওয়ার ফিচার এবং এন১ ওয়ারলেস চিপ থাকায় এটির ব্যাটারি খরচও কম হবে। ফোনে এআইয়ের-র কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক ব্রুক প্রো স্তরের পারফরম্যান্সের দাবিও করা হয়েছে।
নতুন ফোনের ব্যাক ক্যামেরায় থাকছে ৪৮ মেগাপিক্সেল ফিউসন ক্যামেরা সিস্টেম; সঙ্গে ১৮ মেগাপিক্সেল সেন্টার স্টেজ ফ্রন্ট ক্যামেরাও রয়েছে। এই ফোনে বিশ্বজুড়ে উৎপাদিত কোনো মডেলেই সিমের আলাদা কোনো স্লট রাখা হবে না। কেবল ই-সিমই ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারি ক্যাপাসিটি থাকছে ৩১৪৯ এমএএইচ।
কালো, সাদা, হালকা সোনালি এবং আকাশি নীল; এই চার রঙে পাওয়া যাবে এই ফোনটি। বিশ্ববাজারে এই ফোনের দাম রাখা হয়েছে ৯৯৯ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর দাম শুরু হচ্ছে ১ লাখ ২২ হাজার থেকে। তবে, দেশে এর দাম আরও কিছুটা বেশি হতে পারে।