আরেকটি বিশ্বরেকর্ড ছুঁলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

ফুটবল ইতিহাসে আরেক উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে গেলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। স্বাগতিক হাঙ্গেরির বিপক্ষে পর্তুগালের জয়ে পেনাল্টি থেকে গোল করেন রোনালদো। এ গোলের পর ‘সিআরসেভেন’ স্পর্শ করলেন বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড।
আগে থেকেই সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা, আর আন্তর্জাতিক ম্যাচে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড ছিল রোনালদোর দখলে। এবার হাঙ্গেরির বিপক্ষে রোনালদো খেলেছেন ক্যারিয়ারের ৪৯ নম্বর ফিফা বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ। যেখানে তিনি গোল করেছেন ৩৯টি। ৪৭ ম্যাচে ৩৯ গোল করে এর আগে রেকর্ডটির একক মালিক ছিলেন গুয়াতেমালার কার্লোস রুইজ।
খেলার ২১ মিনিটে বার্নাবাস ভার্গার গোলে পিছিয়ে পড়ার পর দলকে ৩৬ মিনিটে সমতায় ফিরিয়েছিলেন পর্তুগালের বার্নার্দো সিলভা। এরপর পেনাল্টি থেকে ৫৮ মিনিটে লিড এনে দেন ৪০ বছর বয়সী রোনালদো। ৮৪ মিনিটে ভার্গার দ্বিতীয় গোলে সমতায় ফেরে হাঙ্গেরি। এক মিনিট পর পর্তুগিজদের জয়সূচক গোলটি এনে দেন কানসেলো।
এদিকে, আরেক ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে আইসল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ফ্রান্স। এই ম্যাচে গোল করে গোলের রেকর্ডে কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরিকে পেছনে ফেলেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ৯২ ম্যাচে এমবাপ্পের গোল এখন ৫২। ১৩৭ ম্যাচে ৫৭ গোল নিয়ে সবার ওপরে আছেন অলিভার জিঁরু। আর থিয়েরি অঁরির গোল ৫১টি।