Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    প্রবাসকথা

    জার্মানিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

    প্রবাসকথা 2 Mins Read
    জার্মানিতে প্রবাসী বাংলাদেশি
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    জার্মানিতে প্রবাসী বাংলাদেশি

    জার্মানিতে বৃহত্তর নোয়াখালী অ্যাসোসিয়েশনের নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়া অঞ্চলের উদ্যোগে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশটির কোলনে শহরে এ মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মিলন মেলায় জার্মানির বিভিন্ন শহর থেকে সংগঠনের নেতা এবং বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন। আয়োজকরা অনুষ্ঠানের পূর্বে আগত সকল অতিথিদের ফুল দিয়ে বরন করে নেন।

    প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৃহৎ এই মিলনমেলায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি ব্যবসায়ী শাহ আলম, সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজা হক সিজার, সাধারণ সম্পাদক তাহের মোহাম্মদ, সহ-সম্পাদক জামশেদ আলম রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ, মহিলা সম্পাদিকা খালেদা বেগম। আয়োজকদের মধ্য থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন লিখন, সেলিম খাঁন, পায়ের মাহমুদসহ অনেকে। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন সাংবাদিক ড. আব্দুল হাই।

    অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন, উপদেষ্টা আব্দুল কাদের, সহ-সভাপতি আবু তোহা, তসলিম ইসলাম, বেলাল হোসেন, ফারুক হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শওকত মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ, অর্থ সম্পাদক হাসান ভুঁইয়া, নুর আলম বেলাল, আব্দুর রাহিম কাউসার, পিনক নাহিয়ান, ফারজানা রেজাসহ সংগঠনের নেতারা।

    অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন লিখন, সেলিম খাঁন, রানা, মনসূর, কামাল, পলাশ, পায়ের মাহমুদ, ইসমাইল, গিয়াস, মিরাজসহ সংগঠনের সব স্তরের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে প্রবাসী শিল্পী নিম্মি কাদের, আব্দুল মুনিম, নাহিদা পলাশ একাধিক গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। এছাড়াও মীর জাবেদা ইয়াসমিন ইমি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

    বৃহত্তর নোয়াখালী অ্যাসোসিয়েশন জার্মানির সংগঠকরা জানিয়েছেন, জার্মানিতে বৃহত্তর নোয়াখালী থেকে আগত প্রবাসীরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং বিশেষ করে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরার লক্ষ্যে সংগঠনটি কাজ করছে।

    এছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়নে এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!