গুগলের ‘সার্কেল টু সার্চ’ এ যুক্ত হলো নতুন সুবিধা 

‘সার্কেল টু সার্চ’ ফিচারে বড় ধরনের আপডেট এনেছে গুগল। ব্যবহারকারীরা এবার থেকে স্ক্রল করার সময়ও অনুবাদ সুবিধা পাবেন। আগে যেটি করতে প্রতিবার নতুন করে শুরু করতে হতো, এখন তা আর লাগবে না।
গুগল জানিয়েছে, আপাতত নির্বাচিত স্যামসাং গ্যালাক্সি ডিভাইসগুলোতে এই সুবিধা চালু হচ্ছে। ধীরে ধীরে এটি অন্যান্য অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনেও পৌঁছাবে।
যেভাবে কাজ করবে নতুন ফিচার: ব্যবহারকারীরা হোম বাটন বা নেভিগেশন বার লং-প্রেস করে সার্কেল টু সার্চ চালু করবেন। এরপর ট্রান্সলেট আইকন নির্বাচন করে ‘স্ক্রল অ্যান্ড ট্রান্সলেট’ অপশনে ট্যাপ করলেই হবে। এরপর থেকে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, ওয়েবপেজ বা অন্য যেকোনো অ্যাপে স্ক্রল করার সময় অনুবাদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে থাকবে।
গুগলের মতে, এই আপডেটের ফলে ব্যবহারকারীরা বিদেশি ভাষার রেস্তোরাঁর মেনু পড়তে বা আন্তর্জাতিক কনটেন্ট সহজেই বুঝতে পারবেন, তাও কোনো বিঘ্ন ছাড়াই।
গত বছর চালু হওয়া সার্কেল টু সার্চ টুল ব্যবহারকারীদের স্ক্রিনে থাকা যেকোনো লেখা বা ছবি সার্চ করার সুযোগ দেয় হাইলাইট, ট্যাপ, স্ক্রিবল বা সার্কেল করে। পরবর্তীতে এতে যুক্ত হয়েছে এআই ওভারভিউ, এক-ট্যাপে ফোন নম্বর ডায়াল, ইউআরএল ওপেন কিংবা ইমেইল লেখাসহ নানা শর্টকাট।
সম্প্রতি গুগল এতে এআই মোডও যুক্ত করেছে, যেখানে ব্যবহারকারীরা অনুসন্ধানের পর ফলো-আপ প্রশ্ন করতে পারেন।
গুগল জানায়, ক্রমাগত অনুবাদের এই নতুন সুবিধা সার্কেল টু সার্চকে আরও কার্যকর ও ব্যবহারবান্ধব করে তুলবে। শুধু তথ্য খোঁজাই নয়, বরং ভাষাগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে প্রতিদিনের ডিজিটাল জীবনকে সহজ করাই এই আপডেটের মূল লক্ষ্য।
সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস