Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    প্রবাসকথা

    মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ৪৩ প্রবাসী গ্রেপ্তার

    প্রবাসকথা 1 Min Read
    মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি

    বাংলাদেশিসহ ৪৩ প্রবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগ। দেশটিতে কাগজপত্র ছাড়াই কারখানায় কাজ করার অভিযোগে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সেলাঙ্গর রাজ্যের জালান মেরুতে একটি কাচের ফ্রেমের কারখানায় ফ্রেমের কারখানায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

    তাদের যেসব অপরাধ সনাক্ত করেছে তার মধ্যে ২০২০ সাল থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নিয়ে থাকা।

    সেলাঙ্গর জেআইএম পরিচালক খায়রুল আমিনুস কামারউদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ২১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৩ জন প্রবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশ, নেপাল ও মিয়ানমারের নাগরিক।

    তিনি বলেন, ১৭ জন সেলাঙ্গর জেআইএম কর্মকর্তা ও কর্মী অভিযান চালানোর আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এক মাস ধরে নজরদারি করা হয়। ‌‌‘এরা সাধারণ শ্রমিক এবং তাদের মধ্যে ৩২ জনের কাজের সময়সূচি ঠিক ছিল না।’

    ইমিগ্রেশন রেগুলেশনের রেগুলেশন ৩৯ বি এবং ইমিগ্রেশন আইন ১৯৫৯/৬৩ এর ধারা ৬(সি) এর অধীনে পাসপোর্টের শর্ত লঙ্ঘন করেছে তারা।

    গ্রেপ্তার বেশিরভাগ অভিবাসী গত দুই বছর ধরে কাগজপত্র ছাড়াই কারখানায় কাজ করছিলেন বলে জানান পরিচালক।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!