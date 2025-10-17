চীনে বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন

চীনে বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে।
এই অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং-এর আয়োজনে ও চাইনিজ পিপলস এসোসিয়েশন ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ ফরেন কান্ট্রিজ-এর সহযোগিতায় আয়োজিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চীনের ১৪তম ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস স্ট্যান্ডিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান লুওসাং জিয়াংছুন। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, চাইনিজ পিপলস এসোসিয়েশন ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ ফরেন কান্ট্রিজ-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট লু সিয়াংদং, সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী লিউ বিন এবং মেজর জেনারেল জাং বাওছুন সহ আরো গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. নাজমুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্যে দুই দেশের গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যতে কৌশলগত সহযোগিতা আরও জোরদার করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে স্মারক খাম উন্মোচন ও বিশেষ ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কয়েকজন চীনা নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।
সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী ইমন চৌধুরী, শুভ ও অনি হাসানের পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। এ আয়োজন দুই দেশের বন্ধুত্ব, সাংস্কৃতিক সংযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতীক হয়ে ওঠে।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের মোট ৩০০ জনেরও বেশি রাষ্ট্রদূত, চীনা সরকারি কর্মকর্তা, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন।