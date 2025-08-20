Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    বিবিধ

    হেরাতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭১

    বিবিধ 1 Min Read
    হেরাত
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    হেরাত

    আফগানিস্তানের হেরাতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অন্তত ৭১ জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় গুজারা শহরে একটি যাত্রীবাহী বাসের সাথে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

    হেরাত প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র আব্দুল্লাহ মুত্তাকি বার্তা সংস্থা এএফপিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহতদের মধ্যে অন্তত ১৭ জন শিশু রয়েছে।

    প্রাদেশিক পুলিশের কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইউসুফ সাঈদি জানান, ইরান থেকে কাবুলগামী বাসটি প্রথমে একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। পরে জ্বালানিবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই অধিকাংশ যাত্রী প্রাণ হারান।

    নিহতদের মধ্যে ট্রাকচালক, সহকারী, মোটরসাইকেল আরোহীসহ চারজন ছাড়া বাকিরা সবাই বাসের যাত্রী। দুর্ঘটনা থেকে মাত্র তিনজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!