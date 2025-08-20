Close Menu
    নাইজেরিয়ায় মসজিদে হামলা, নিহত ২৭

    বিশ্বজুড়ে
    নাইজেরিয়া
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    নাইজেরিয়া

    নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে এক মসজিদে সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় কমপক্ষে ২৭ জন মুসল্লি নিহত হয়েছে। এ হামলায় ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। 

    মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দেশটির কাটসিনা রাজ্যে ফজরের নামাজের সময় এ ঘটনা ঘটে। খবর আল জাজিরা

    আল জাজিরার প্রতিবেদনে জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর ৪টার দিকে মালুমফাশি এলাকার প্রত্যন্ত উঙ্গুয়ান মানতাউ গ্রামের মসজিদে নামাজের জন্য জড়ো হওয়া মুসলিমদের ওপর বন্দুকধারীরা গুলি চালায়। ফলে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

    তবে এ হামলার এখন পর্যন্ত কেউ দায় স্বীকার করেনি। প্রায়ই নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-মধ্য অঞ্চলে এ ধরনের হামলার ঘটনা ঘটে।

    স্থানীয় পশুপালক ও কৃষকরা জমি এবং পানির সীমিত প্রবেশাধিকার নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। গত জুনে উত্তর-মধ্য নাইজেরিয়ায় এক হামলায় ১০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন। 

    এ ঘটনায় রাজ্যের কমিশনার নাসির মুয়াজু জানিয়েছেন, মঙ্গলবারের ঘটনার পর আরও হামলা রোধে উঙ্গুয়ান মানতাউ এলাকায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

