    ‘সুপারম্যান’ খ্যাত তারকা অভিনেতা টেরেন্স স্ট্যাম্প মারা গেছেন

    টেরেন্স স্ট্যাম্প
    টেরেন্স স্ট্যাম্প

    ব্রিটিশ অভিনেতা টেরেন্স স্ট্যাম্প মারা গেছেন। রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে মৃত্যু হয়েছে এ অভিনেতার। মৃত্যুকালে ৮৭ বছর বয়স হয়েছিল তার। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে অভিনেতার পরিবার।

    টেরেন্স স্ট্যাম্প জনপ্রিয় সিনেমা ‘সুপারম্যান’ ও ‘সুপারম্যান ২’ সিনেমায় ক্রিপ্টোনিয়ান সুপারভিলেনের চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে তারকা খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

    সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিনেতা টেরেন্স স্ট্যাম্পের পরিবার একটি সংবাদ সংস্থাকে বিবৃতিতে তার মৃত্যুর বিষয়টি জানিয়েছে। তবে ঠিক কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তারকার, তা উল্লেখ করা হয়নি বিবৃতিতে।

    ১৯৭৮ সালের সিনেমা এবং এর ১৯৮০ সালের সিক্যুয়েলে টেরেন্স স্ট্যাম্প ক্রিস্টোফার রিভের সঙ্গে জেনারেল জোডের আইকনিক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ‘বিলি বাড’ সিনেমায় পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয়ের কারণে অস্কারের জন্য মনোনীতও হয়েছিলেন এ অভিনেতা।

    তবে ‘সুপারম্যান’ ফ্র্যাঞ্চাইজি ছিল টেরেন্স স্ট্যাম্পের অভিনয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর দুটি সিরিজেই তার অভিনয় ছিল দুর্দান্ত। এতে জোডের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

    টেরেন্স স্ট্যাম্পের বাবা টাগবোট স্টোকার। পাঁচ সন্তানের মধ্যে এ অভিনেতা ছিলেন প্রথম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমা পড়ার সময় লন্ডনে বেড়ে উঠেন তিনি। পরে নাট্য স্কুলে পড়ালেখার জন্য শহরের বিজ্ঞাপনী সংস্থায়গুলোয় কাজ করেন।

    ১৯৬২ সালের ‘বিলি বাড’ সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনয়ে ডেবিউ হয় টেরেন্স স্ট্যাম্পের। এর জন্য একাডেমি পুরস্কারে মনোনয়নও পেয়েছিলেন। তারপর ১৯৬৩ সালে নতুন তারকা হিসেবে গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার পান তিনি।

    ‘সুপারম্যান’ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে অভিনয়ের সময় ক্যারিয়ার কিছুটা ধীরও হয়েছিল টেরেন্স স্ট্যাম্পের। এ কারণে পরবর্তীতে ‘দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অব প্রিসিলা’, ‘কুইন অব দ্য ডেজার্ট’ (১৯৯৪) সিনেমায় একজন ট্রান্সজেন্ডার নারীর চরিত্রে অভিনয় করেন। এছাড়া থ্রিলার, কমেডি ও ফ্যান্টাসি-অ্যাডভেঞ্চারসহ বিভিন্ন ধাঁচের সিনেমায় নানা চরিত্রে অভিনয় করেন। সবশেষ ২০২১ সালে হরর-থ্রিলার ‘লাস্ট নাইট ইন সোহো’তে দেখা গেছে তাকে।

