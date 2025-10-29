রান্না করা খাবার ফের গরম করে খেলে কী হয়?

আজকাল সকলে এতটাই ব্যস্ত যে অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু কাজ করতে পছন্দ করেন। খাবার ও পানীয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই ধরুন বেশ কিছুক্ষণ আগে রান্না করা খাবার যখন ঠান্ডা হয়ে যায়, অনেকে তা গরম করার ঝক্কি এড়াতে খেয়ে নেন।
পানীয় হোক বা খাবার, অনেকে তা ফ্রিজে রেখে দেন। আর সেই খাবার অবশ্যই ফ্রিজ থেকে বের করার পর গরম করে খেতে হয়। গবেষণায় উঠে এসেছে, কিছু খাবার ও পানীয় গরম করে খেলে তা শরীরে আলাদা প্রভাব ফেলে। আসলে কিছু খাবার গরম করে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। চলুন জেনে নেওয়া যাক কিছু খাবার গরম করে খাওয়ার ফলে কী কী উপকারিতা পাওয়া যায়।
খাবার এবং পানীয়ের তাপমাত্রাও স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে গরম খাবার খাওয়া ভাল, আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে ঠান্ডা খাবার বেশি উপকারী। তবে, গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে কিছু খাবার এবং পানীয় গরম খাওয়াই ভাল।
গবেষণা কী বলছে?
ব্রিটিশ জার্নাল অফ নিউট্রিশনের একটি গবেষণা অনুসারে, পছন্দের গরম পানীয় কেবল স্বাদই বাড়ায় না বরং মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতেও সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, গরম করা পানীয় উত্তেজনা, চাপ এবং হজমের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। সংক্ষেপে, চা, কফি বা অন্য কোনও গরম পানীয়ের সঙ্গে গরম জল পান করলে যে কারও মন ভাল হয়ে যেতে পারে।
স্বাস্থ্যের উপর গরম জিনিসের প্রভাব কী?
সান দিয়েগো স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা দেখেছেন যে, খাবার ও পানীয়ের তাপমাত্রা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। এই গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০০ জনেরও বেশি লোককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, যারা বেশি ঠান্ডা খাবার খান তাদের মানসিক চাপ এবং অনিদ্রায় ভোগার সম্ভাবনা বেশি।
এদিকে, শীতকালে যারা গরম পানীয় গ্রহণ করেন তাদের এই ধরনের সমস্যা কম হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে গরম খাবার এবং পানীয়ের মানসিক এবং শারীরিক প্রভাব রয়েছে।
পাশাপাশি ঠান্ডা খাবার হজম করার জন্য শরীরকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হয়। যা বেশি শক্তি খরচ করে। ফলস্বরূপ, পুষ্টি সঠিকভাবে শোষণ করতে পারে না। তা ছাড়া, অনেক ঠান্ডা খাবার প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং পুষ্টির অভাব থাকে। যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।