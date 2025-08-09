বিশ্বমানের শিক্ষা, স্বল্প খরচে ডিগ্রি অর্জন ও কর্মজীবনের অসাধারণ সম্ভাবনার কারণে জার্মানি হয়ে উঠেছে উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশীদের পছন্দের শীর্ষ গন্তব্য। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডস (কিউএস) প্রকাশ করেছে ২০২৬ সালের সেরা শিক্ষার্থীবান্ধব শহরগুলোর তালিকা, যেখানে জার্মানির একাধিক শহর জায়গা করে নিয়েছে।
এই র্যাঙ্কিং তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বিষয়—যেমন: শহরের পরিবেশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মান, জীবনযাত্রার ব্যয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার্থী জনগোষ্ঠী এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বিবেচনায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রতিবছর জার্মানিতে পড়তে আসেন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ, যার মধ্যে ভারত ও চীনের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে এগিয়ে।
কিইউএস বেস্ট স্টুডেট সিটিজ র্যাঙ্কিং ২০২৬ অনুযায়ী জার্মানির যেসব শহর পড়াশোনার জন্য সেরা, সেগুলো হলো—
মিউনিখ
মিউনিখ বৈশ্বিক র্যাঙ্কিংয়ে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। এ শহর উচ্চ চাহিদা, নিয়োগদাতাদের কার্যক্রম ও সামগ্রিকভাবে সহনীয় খরচের জন্যই পরিচিত।
এ শহরের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব মিউনিখ (কিউএস র্যাঙ্কিং: ২২), লুডভিগ-ম্যাক্সিমিলিয়ানস ইউনিভার্সিটি (কিউএস র্যাঙ্কিং: ৫৮)। মিউনিখে জীবনযাত্রার খরচ কিছুটা বেশি হলেও এর চমৎকার অবকাঠামো ও জীবনমান শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় শহর করে তুলেছে। শহরটি বিএমডব্লিউ, অ্যালিয়াঞ্জের মত বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর হওয়ায় কর্মজীবনের সম্ভাবনা বেশি এখানে।
বার্লিন
এ শহরের গ্লোবাল র্যাঙ্কিংয়ে ৭ নম্বরে। বার্লিন কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে আছে সপ্তম অবস্থানে। শহরটির তিনটি বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হলো ফ্রাইয়ুয়েন ইউনিভার্সিটি, বার্লিন (কিউএস র্যাঙ্কিং ৮৮), হামবোল্ডট ইউনিভার্সিটি জু বার্লিন (কিউএস র্যাঙ্কিং: ১৩০) ও টেকনিশে ইউনিভার্সিটি বার্লিন (কিউএস র্যাঙ্কিং: ১৪৫)।
সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী শিক্ষা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বার্লিন শহরটিকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করেছে।
স্টুটগার্ট
বাডেন-ভুর্টেমবার্গের রাজধানী স্টুটগার্ট শহরটির বৈশ্বিক র্যাঙ্ক ১১৯। স্টুটগার্ট শহরটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৭ শতাংশই বিদেশি। শহরের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো ইউনিভার্সিটি স্টুটগার্ট (কিউএস র্যাঙ্কিং: ৩৫৫), ইউনিভার্সিটি অব হোহেনহেইম (কিউএস র্যাঙ্কিং: ৮০১-১০০০ মধ্যে)।
কেন আপনি জার্মানিতে পড়বেন?
- পড়াশোনা শেষে ফুল-টাইম চাকরির সুযোগ মেলে।
- স্থায়ীভাবে বসবাসের পথ তৈরি হয় পড়াশোনা শেষে।
- মেডিসিন, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজনেসসহ জনপ্রিয় বিষয়ে পড়ার সুযোগ আছে।
- ১৬টির মধ্যে ১৪টি প্রদেশে টিউশন ফি নেই; সেমিস্টার ফি ২০০–৪০০ ইউরো।
- সেমিস্টার ফি-তে গণপরিবহন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রম ও গবেষণার সুযোগ রয়েছে।
- শেনজেনভুক্ত ২৬টি দেশে ভ্রমণের সুযোগ মেলে।
- ব্লকড অ্যাকাউন্ট খুলে সহজে ভিসা ও স্কলারশিপ পাওয়া যায়।
- বিনা মূল্যে জার্মান ভাষা শেখার সুযোগ থাকে।
- জার্মান ভাষা জানলে কাজ পাওয়া আরও সহজ হয়।