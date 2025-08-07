বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সাসপেনশন ব্রিজ তৈরির অনুমোদন দিলো ইতালি। সাড়ে ছয় দশকের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে এই সাসপেনশন ব্রিজ তৈরির অনুমোদন দিলো দেশটি। যা ইতালির মূল ভূখণ্ডের সাথে দক্ষিণাঞ্চলীয় সিসিলি উপদ্বীপকে যুক্ত করবে।
বুধবার (৬ আগস্ট) সিংগেল স্প্যানের সবচেয়ে বড় এই ব্রিজ তৈরির অনুমোদন দেয় প্রধানমন্ত্রী মেলোনি সরকার। যার প্রকল্পমূল্য ধরা হয়েছে আনুমানিক সাড়ে ১৩ বিলিয়ন ডলার।
ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ মেসিনা প্রণালির ওপর নির্মিত হবে ব্রিজটি। যা ভূমিকম্প সহনশীল হবে বলে দাবি করা হচ্ছে।
চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী, ব্রিজটির দৈর্ঘ্য ৩ দশমিক ৩ কিলোমিটার হবে। যার দু’পাশে থাকে ৪শ’ মিটার উচ্চতার দু’টি টাওয়ার। মাঝখানে দুই রেললাইনসহ উভয় পাশে তিন লেনে চলাচল করবে যানবাহন।
উল্লেখ্য, গত শতাব্দীর ৬০ এর দশক থেকেই সিসিলি উপদ্বীপকে মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করতে প্রয়াস চালাচ্ছে ইতালি। কিন্তু প্রকল্পের উচ্চমূল্য, পরিবেশগত ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় বারবার পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে এসেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।