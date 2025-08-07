আগস্টের প্রথম ৫ দিনে এলো রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স

চলতি আগস্ট মাসের শুরুতেই দেশে রেমিট্যান্সপ্রবাহ বেড়েছে। আগস্টের প্রথম পাঁচ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা ৩২ কোটি ৮০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যা দেশীয় মুদ্রায় প্রায় ৪ হাজার ১ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২০ টাকা ধরে)।
গতকাল বুধবার (৬ আগস্ট) এই তথ্য জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান।
তিনি বলেন, ‘চলতি আগস্টের প্রথম ৫ দিনে ৩২ কোটি ৮০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। গত বছরের একই সময় এসেছিল ১৮ কোটি ১০ লাখ ডলার। সে হিসেবে এ বছর এসেছে অতিরিক্ত ১৪ কোটি ৭০ লাখ ডলার বা ১ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা।’
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে রেমিট্যান্স এসেছে ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ ১০ হাজার ডলার (প্রায় ২ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার), যা দেশীয় মুদ্রায় প্রায় ৩০ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা। তবে মাসটিতে ৮টি ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি।
বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (জুলাই–জুন) মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার।
২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিভিন্ন মাসে রেমিট্যান্সপ্রবাহ ছিল এমন—
- জুলাই: ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার
- আগস্ট: ২২২ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার ডলার
- সেপ্টেম্বর: ২৪০ কোটি ৪১ লাখ ডলার
- অক্টোবর: ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার
- নভেম্বর: ২২০ কোটি ডলার
- ডিসেম্বর: ২৬৪ কোটি ডলার
- জানুয়ারি: ২১৯ কোটি ডলার
- ফেব্রুয়ারি: ২৫৩ কোটি ডলার
- মার্চ: ৩২৯ কোটি ডলার (সর্বোচ্চ)
- এপ্রিল: ২৭৫ কোটি ডলার
- মে: ২৯৭ কোটি ডলার
- জুন: ২৮২ কোটি ডলার