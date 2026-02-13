দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতে যেভাবে ক্ষমতায় ফিরছে বিএনপি

বাংলাদেশের রাজনীতির দৃশ্যপট যেন এক মহাকাব্যিক মোড় নিলো। দীর্ঘ ২০ বছরের অপেক্ষা, জেল-জুলুম আর রাজপথের কঠিন লড়াই শেষে এক নতুন সূর্যোদয় দেখল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এক সময়ের ক্ষমতাচ্যুত দলটি এবার কেবল জয়ীই হয়নি, বরং দুই-তৃতীয়াংশ আসনের বিশাল ব্যবধানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেতে যাচ্ছে। ধানের শীষের এই জোয়ার কেবল একটি নির্বাচনি জয় নয়, বরং গত দুই দশকের রাজনৈতিক সমীকরণের এক নাটকীয় পরিবর্তন। কীভাবে সম্ভব হলো এই অভাবনীয় জয়? কোন জাদুমন্ত্রে দীর্ঘ বিরতির পর আবারও ক্ষমতার মসনদে ফিরছে বিএনপি? আজকের বিশেষ প্রতিবেদনে আমরা বিশ্লেষণ করব এই ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের পেছনের গল্প।
দুই দশকের দীর্ঘ বনবাস ও প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষাপট
২০০৬ সালে ক্ষমতা ছাড়ার পর থেকে বিএনপিকে পাড়ি দিতে হয়েছে এক দুর্গম পথ। ওয়ান-ইলেভেনের ঝড়, শীর্ষ নেতাদের কারাবরণ এবং টানা দেড় দশকের বেশি সময় ক্ষমতার বাইরে থাকা দলটির অস্তিত্ব নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু ২০২৬ সালের এই নির্বাচনে বিএনপি প্রমাণ করল, জনসমর্থনের ভিত্তি কতটা গভীর হতে পারে।
নির্বাচনি ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের ৩০০ আসনের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে জয়লাভ করে বিএনপি একক শক্তিতে সরকার গঠনের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এটি বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে অন্যতম বড় কামব্যাক হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে।
জয়ের নেপথ্যে প্রধান ফ্যাক্টরসমূহ
বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিএনপির এই বিপুল বিজয়ের পেছনে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণ কাজ করেছে:
১. জনআকাঙ্ক্ষা ও পরিবর্তনের ঢেউ
দীর্ঘদিন এক টানা একটি দল ক্ষমতায় থাকার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল, বিএনপি তা সফলভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে। বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বেকারত্ব এবং সুশাসনের অভাব ভোটারদের বিকল্প সন্ধানে বাধ্য করেছে।
২. সাংগঠনিক পুনর্গঠন ও ধৈর্য
গত কয়েক বছরে বিএনপি তৃণমূল পর্যায়ে নিজেদের পুনর্গঠিত করেছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে যে ঐক্য দেখা গেছে, তা নির্বাচনি বৈতরণী পার হতে বড় ভূমিকা রেখেছে। দীর্ঘ সময় ক্ষমতার বাইরে থেকেও কর্মীদের মনোবল ধরে রাখা ছিল দলটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
তরুণ ভোটার ও নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ
এবারের নির্বাচনে বড় একটি ফ্যাক্টর ছিল তরুণ প্রজন্ম। যারা গত এক বা দুই দশকে প্রথমবারের মতো ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, তাদের একটি বড় অংশ বিএনপির ‘নতুন ধারার রাজনীতি’ এবং সংস্কারমুখী ইশতেহারে আকৃষ্ট হয়েছে। ডিজিটাল প্লাটফর্মে বিএনপির সক্রিয় প্রচারণা এবং তরুণদের কর্মসংস্থান নিয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো ব্যালট বক্সে প্রভাব ফেলেছে।
ইশতেহারে থাকা বিশেষ চমক
বিএনপি তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে রাষ্ট্র কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেছে। সংবিধান সংস্কার, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা এবং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠনের মতো বিষয়গুলো শিক্ষিত এবং সুশীল সমাজের একটি বড় অংশের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছে।
আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি ও বিএনপির কূটনীতি
দুই দশক পর ক্ষমতায় ফেরার এই প্রক্রিয়ায় বিএনপির কূটনৈতিক তৎপরতাও ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিবেশী দেশসহ বৈশ্বিক শক্তিগুলোর সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার যে বার্তা তারা দিয়েছে, তা আন্তর্জাতিক মহলে দলটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে বিশ্বজনমত গঠনে বিএনপির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।
আগামীর চ্যালেঞ্জ: প্রত্যাশা ও বাস্তবতা
বিশাল এই জয়ের সাথে সাথে বিএনপির কাঁধে এখন হিমালয়সম দায়িত্ব। দুই দশক পর ক্ষমতায় ফিরে রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা কতটা দক্ষতার পরিচয় দেবে, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।
- অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার: ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা এবং রিজার্ভ সংকট মোকাবিলা করা হবে নতুন সরকারের প্রথম কাজ।
- রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বর্জন: গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক বিভাজন দূর করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন করা বিএনপির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
- সুশাসন নিশ্চিত করা: সাধারণ মানুষের মূল চাওয়া হলো বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
উপসংহার: এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা
বিএনপির এই বিশাল জয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। দুই দশক পর তাদের ক্ষমতায় ফেরা কেবল একটি দলের জয় নয়, বরং গণতন্ত্রের এক নতুন পরীক্ষা। সাধারণ মানুষ যে আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে বিএনপিকে ভোট দিয়েছে, তার প্রতিফলন আগামী পাঁচ বছরের শাসনে কতটা দেখা যাবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। ইতিহাস বলে, ক্ষমতায় টিকে থাকার চেয়ে মানুষের মন জয় করে রাখা কঠিন। বিএনপি কি পারবে তাদের এই দুই-তৃতীয়াংশ জয়ের মর্যাদা রাখতে? সময় তার উত্তর দেবে।