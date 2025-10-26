Close Menu
    অনলাইনে প্রেম করলে জানতে হবে এই তথ্যগুলো

    প্রেম
    আজকাল অনলাইনে কারো সঙ্গে দেখা করা আগের চেয়ে অনেক সহজ। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রতারণার নতুন কৌশলের কারণে কারো আসল পরিচয় যাচাই করা আগের চেয়ে কঠিন হয়ে গেছে।

    ২০২৩ সালে অনলাইন প্রেমের প্রতারণার ফলে গ্রাহকরা মোট ১.১৪ বিলিয়ন ডলার হারিয়েছেন। গড় ক্ষতি প্রতি ব্যক্তির জন্য প্রায় ২ হাজার ডলার, যা প্রতারণামূলক কেলেঙ্কারির জন্য সর্বোচ্চ, জানিয়েছে ‘এফটিসি’।

    প্রেম কেলেঙ্কারি কীভাবে ঘটে?

    ট্রেসি কিটেন, জ্যাভলিন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড রিসার্চের জালিয়াতি ও সুরক্ষা পরিচালক, বলেন, “প্রেমের কেলেঙ্কারিতে ভুক্তভোগীর সঙ্গে সম্পর্ক ও বিশ্বাস তৈরি করা হয় যাতে তারা স্বেচ্ছায় তাদের অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস দেয় বা অপরাধীকে অর্থ স্থানান্তর করে।”

    প্রচলিত কৌশল হলো ক্যাটফিশিং, যেখানে প্রতারকরা ভুয়া পরিচয় তৈরি করে এবং প্রায়শই অন্য কারো ছবি ব্যবহার করে। এমন ঘটনা বাংলাদেশেও কম নয়। দেশের ভেতরে এমন অনেক ঘটনা আমাদের মনকে নাড়িয়ে দেয়; আমরা প্রায়ই খবর শুনি যে প্রেম কেলেঙ্কারিতে মানুষ পয়সা হারিয়েছে।

    কী করবেন এমন ঘটনা ঘটলে?

    ডিজিটাল যুগে প্রেমের জালিয়াতি সনাক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সাধারণ সতর্কতামূলক লক্ষণ হলো- খুব দ্রুত সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়া, ভিডিও কল এড়ানো, বিদেশে থাকার অজুহাত, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ এড়ানো, এবং অসাধারণ নিখুঁত পরিচয়। যদি কেউ শুরুতেই অতিরিক্ত প্রেম দেখায়, বারবার দেখা বাতিল করে, ভিডিও কল এড়ায় বা অতিরঞ্জিত প্রশংসা করে, তা সতর্কতার সংকেত হতে পারে।

    অনলাইনে ডেটিংয়ের সময় সতর্ক থাকুন। ভিডিও কলের মাধ্যমে পরিচয় যাচাই করুন, ছবি ও তথ্য যাচাই করুন, এবং কখনো অনলাইনে দেখা মাত্রই কাউকে অর্থ পাঠাবেন না। তারা কোনো জরুরি চিকিৎসার গল্প বা অর্থের প্রয়োজনের অজুহাত দিতে পারে, যা প্রায়শই প্রতারণার অংশ।

    কখনো কখনো অনলাইন সম্পর্ক সুন্দর হতে পারে, কিন্তু সতর্ক না হলে এটি আপনার অর্থ, সময় এবং মানসিক শান্তি নষ্ট করতে পারে। যাচাই করুন, সচেতন থাকুন, এবং নিরাপদে প্রেম করুন।

