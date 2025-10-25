Close Menu
    ভিটামিন বি১২ এর ঘাটতি দূর করবে ৩ পানীয়

    টিপ্স-ট্রিক্স
    ভিটামিন বি১২
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    শরীরের এক অপরিহার্য উপাদান যা রক্তকণিকা তৈরি, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা এবং মস্তিষ্কের সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভিটামিন বি১২। কিন্তু এই ভিটামিনের অভাব হলে আপনি ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, স্মৃতিভ্রংশ বা বিষণ্ণতার মতো সমস্যায় পড়তে পারেন।

    ভিটামিন বি১২

    ভিটামিন বি১২ এর ঘাটতি হাড় এবং পেশীর স্বাস্থ্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেকেই হয়তো জানেন না যে এই অভাব প্রাকৃতিক উপায়ে পূরণ করা সম্ভব।

    চলুন জেনে নেয়া যাক কিছু ঘরোয়া পানীয় যা ভিটামিন বি১২ এর ঘাটতি দূর করতে কার্যকর হতে পারে।

    বিষয়সূচি

    বিটরুট ও গাজরের রস: রক্ত গঠনে সহায়ক

    বিটরুট এবং গাজর উভয়ই লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনে সাহায্য করে। গাজরে থাকা বিটা ক্যারোটিন এবং বিটরুটে থাকা আয়রন রক্তাল্পতা প্রতিরোধে সহায়তা করে। যদিও এই রসে সরাসরি ভিটামিন বি১২ না থাকলেও, এটি রক্তের কোয়ালিটি ও হজমশক্তি উন্নত করে, যা শরীরের বি১২ শোষণ ক্ষমতা বাড়ায়।

    কীভাবে বানাবেন: ১টি বিটরুট, ১টি গাজর, ১/২ লেবুর রস এবং অল্প আদা একসাথে ব্লেন্ড করে ছেঁকে নিন। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পান করুন।

    আমলকির রস: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার রক্ষাকবচ

    আমলকিতে প্রচুর ভিটামিন C রয়েছে যা শরীরের ভিটামিন বি১২ শোষণ করতে সাহায্য করে। নিয়মিত আমলকি খাওয়ার ফলে হজম শক্তি ও রক্তের গঠন উন্নত হয়। এছাড়া এটি লিভার ও কিডনির কার্যকারিতারেও উন্নত করে।

    কীভাবে ব্যবহার করবেন: তাজা আমলকি কেটে জুস বানিয়ে খান, অথবা প্রতিদিন সকালে ঘরে বানানো ২০-৩০ মিলিলিটার আমলকির রস পান করুন। চাইলে এক চিমটে হলুদ ও এক চা চামচ মধুও মিশিয়ে নিতে পারেন।

    দুধ: ভিটামিন বি১২ এর প্রাকৃতিক উৎস

    গরুর দুধ হল একমাত্র সাধারণভাবে পাওয়া খাদ্য, যেখানে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন বি১২ পাওয়া যায়। ২৫০ মিলিলিটার দুধে প্রায় ১.২ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন বি১২ থাকে, যা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক চাহিদার ৫০% পর্যন্ত পূরণ করতে পারে।

    কীভাবে গ্রহণ করবেন: প্রতিদিন সকালে বা রাতে উষ্ণ গরুর দুধ খান। চাইলে বাদাম, খেজুর বা কিশমিশ দিয়ে এর পুষ্টিগুণ আরও বাড়ানো যায়।

    অতিরিক্ত টিপস:

    • আপনি চাইলে ডিম, মাছ ও মাংস খেয়েও ভিটামিন বি১২ পেতে পারেন।
    • নিরামিষভোজীদের জন্য ফর্টিফায়েড সিরিয়াল ও সোয়া মিল্কও বি১২-এর ভালো উৎস।
    • রস খাওয়ার পাশাপাশি বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন এবং নিয়মিত হজমশক্তি ঠিক রাখুন।

    ভিটামিন বি১২-এর অভাব কেবল একটুখানি দুর্বলতা নয়, এটি দীর্ঘমেয়াদে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তবে চিন্তার কিছু নেই — আয়ুর্বেদিক রস এবং পানীয়ের মাধ্যমে এই ঘাটতি ধীরে ধীরে পূরণ করা সম্ভব। প্রতিদিন বিটরুট-গাজরের রস, আমলকির রস এবং দুধ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুললে আপনি শক্তিশালী, রোগমুক্ত এবং তরতাজা শরীর পেতে পারেন।

