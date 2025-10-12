এই ৩ মশলা খেলে কোনো ওষুধ কাজ করবে না শরীরে!

সুস্বাস্থ্যের জন্য ঘরোয়া টোটকা বাতলে দেয়ার লোকের অভাব নেই। হেঁশেলেই সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে বলে দাবি করেন অনেকেই। কিন্তু সেই হেঁশেলের মশলাপাতি নিয়েই এবার সতর্ক করলেন গবেষকরা।
বিশেষ করে হেঁশেলের তিনটি মশলার অতিরিক্ত ব্যবহার বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মতে, কেউ যতই উপদেশ দিন না কেন, ভুলেও এই তিন মশলা অতিরিক্ত ব্যবহার করা চলবে না। অন্যথায় মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে স্বাস্থ্যের।
ইউনিভার্সিটি অফ মিসিসিপির গবেষকরা হলুদ, আদা এবং দারচিনি নিয়ে সতর্ক করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, দারচিনিতে Cinnamaldehyde থাকাতেই ওই সুগন্ধ এবং স্বাদ। চা থেকে খিচুড়ি, সবেতেই দারচিনি যোগ করি আমরা।
কিন্তু গবেষকদের মতে, অতিরিক্ত দারচিনি শরীরে গেলে ওষুধের কার্যকারিতা কমে যায়। ফলে রোগ নিরাময়ে যে ওষুধই খান না কেন, তা সঠিক ভাবে কাজ করবে না।
অতিরিক্ত হলুদ খেলে লিভারের ক্ষতি হয় বলে দাবি গবেষকদের। এর আগেও লিভার ফেলিওরেরে সঙ্গে হলুদের যোগ উঠে এসেছে। নতুন গবেষণায় বলা হয়েছে, হলুদের মূল উপাদান Curcumin. এই উপাদানের জেরেই হলুদের রং নির্ধারিত হয়।
কিন্তু হলুদ বেশি মাত্রায় শরীরে গেলে, তা ওষুধের বিপাকক্রিয়াকে ব্যাহত করে। কারণ লিভারের যে এনজাইম ওষুধের বিপাকক্রিয়া ঘটায়, সরাসরি তাতে প্রভাব ফেলে Curcumin.
শুধু তাই নয়, হলুদের সঙ্গে অতিরিক্ত গোলমরিচ যদি শরীরে যায়, সেক্ষেত্রে লিভারের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হতে পারে বলে মত গবেষকদের। এর আগেও হলুদের সঙ্গে লিভারের রোগের সংযোগ উঠে আসে গবেষণায়। এমনকি লিভার ফেলিওর হয়ে এক মহিলার মৃত্যুর জন্য হলুদের যোগ খুঁজে পান চিকিৎসকরা। তবে অতিরিক্ত খাওয়াতেই বিপদ। রান্নায় যে এক চিমটে হলুদ ব্যবহৃত হয়, তাতে ঝুঁকি নেই বলে মত গবেষকদের।
অতিরিক্ত আদা খাওয়া নিয়েও সতর্ক করছেন গবেষকরা। এতে রক্তচাপ একেবারে নেমে যেতে পারে, ডায়বিটিসের ওষুধ বেশি প্রভাবিত করতে পারে শরীরকে। হতে পারে Hypoglycemia. পাশাপাশি, অতিরিক্ত খেলে রক্ত পাতলা হতে পারে।
গবেষকদের মতে, কেউ যদি ডায়বিটিসের ওষুধ খান বা কেমোথেরাপির ওষুধ খান, একবার চিকিৎসকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে নেওয়া উচিত।
ডিসক্লেইমার : প্রতিবেদনে উল্লেখিত দাবি, পদ্ধতি পরামর্শস্বরূপ। প্রয়োজনীয় চিকিৎসাপদ্ধতি/ডায়েট ফলো করার জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞ / চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতো নিয়ম মেনে চলুন।